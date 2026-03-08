  • İSTANBUL
SON DAKİKA
Dünya Bahreyn: 92 balistik füze ve 151 İHA'yı imha ettik
Dünya

Bahreyn: 92 balistik füze ve 151 İHA'yı imha ettik

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Bahreyn: 92 balistik füze ve 151 İHA'yı imha ettik

Bahreyn Savunma Bakanlığı, İran'ın saldırılarının başlangıcından bu yana hava savunma sistemlerinin 92 balistik füze ve 151 insansız hava aracını (İHA) imha ettiğini açıkladı. Bakanlık, sivil tesislerin hedef alınmasını uluslararası hukukun açık bir ihlali olarak nitelendirdi.

Bahreyn Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, İran tarafından düzenlenen saldırı dalgalarına karşı hava savunma sistemlerinin müdahalesini sürdürdüğü bildirildi.

Açıklamada, saldırıların başladığı günden itibaren Bahreyn hava savunma sistemlerinin 92 balistik füze ve 151 insansız hava aracını (İHA) başarıyla etkisiz hale getirdiği kaydedildi.

Bahreyn yetkilileri, balistik füzeler ve İHA'larla sivil tesislerin ve özel mülklerin hedef alınmasının, uluslararası insancıl hukuk ve Birleşmiş Milletler (BM) Şartı'nın açık bir ihlali olduğunu vurguladı.

BÖLGEDEKİ KARŞILIKLI SALDIRILAR

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington arasındaki müzakereler devam ederken 28 Şubat tarihinde İran'a yönelik askeri bir saldırı başlatmıştı.

İran ise bu saldırılara İsrail'in yanı sıra; ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn gibi bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırarak karşılık verdi.

Bölgedeki askeri hareketlilik ve hava savunma sistemlerinin müdahalesi devam ediyor.

