Bahis soruşturmasında flaş gelişme! TFF'den 103 menajere ceza

Bahis soruşturmasında sıcak bir gelişme yaşandı. Türkiye Futbol Federasyonu, bahis soruşturması kapsamında 103 futbol menajerine 45 gün - 12 ay arası hak mahrumiyeti cezası verdi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), bahis soruşturması kapsamında 103 futbol menajerine 45 gün ila 12 ay hak mahrumiyeti cezası verildiğini duyurdu.

TFF, bahis eylemi nedeniyle PFDK'ye sevk edilen 103 futbol menajerine verilen cezaları açıkladı.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre söz konusu menajerler 45 gün ila 12 ay men cezasına çarptırıldı.

