Bahis skandalında bomba gelişme! Futbolculara da sıçradı! 3 bin 700 futbolcuya...

Türkiye futbolunu sarsan bahis soruşturması genişliyor. İddialara göre 371 hakemin bahis hesabı tespit edilirken, bunlardan 152’sinin aktif olarak bahis oynadığı belirlendi. Bu gelişmelerin ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, son 5 yılı kapsayan kapsamlı bir inceleme başlattı. Ayrıca yaklaşık 3 bin 700 futbolcunun da soruşturma kapsamında değerlendirildiği öne sürüldü.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun, "371 hakemin bahis hesabı bulunduğu ve 152'sinin aktif bahis oynadığı" şeklindeki açıklaması gündemi sarsarken, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı konuya ilişkin yaptığı açıklamada Nisan ayında açılan soruşturma dosyasında en az 5 yıl geriye gidilerek incelemelerde bulunulduğunu belirtmişti.

Antalya'da Merkez Hakem Kurulu'na yönelik yapılan şikayetlerin ardından açılan soruşturma dosyasının da İstanbul'daki dosyayla birleştirildiği ortaya çıkmıştı.

3 BİN 700 FUTBOLCU İNCELEMEYE ALINDI

Sabah'ın haberine göre, soruşturmada sadece hakemlerin değil, alt ligden üst lige kadar tüm kulüplerin incelendiği öğrenildi. Yine soruşturmada, 3 bin 700 futbolcunun incelemeye alındığı ve bu sayının artabileceği öne sürüldü.

Dosya kapsamında MASAK ve HTS raporları, yurt içi ve yurt dışı bahis sitelerinden alınan kullanıcı veriler inceleniyor. Dosya kapsamında çok sayıda gizli tanık ve "İtirafçı" olmak isteyen var kişilerin olduğu edinilen bilgiler arasında

MAL VARLIKLARI İNCELENECEK

Malvarlığını beyan etme zorunluluğu olan hakemin, malvarlığında kaynağını açıklayamadığı bir artış varsa bu da şüpheli olarak kabul edilecek.

Sadece hakemin kendi malvarlığına değil, birinci derece akrabasının malvarlığındaki artışlar incelenecek ve söz konusu artışın kaynağı açıklanamıyor ise aynı şekilde dosyada şüpheli olmasına neden olabilecek.

