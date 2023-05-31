Bahis Sitelerinden Gelen Mesajlar nasıl engellenir?

“Hey dostum, 30 TL bonus kazanmak ister misin?”, “Bahis hesabı açana 100 TL bonus hediye”, “Bu fırsatı kaçırma, hemen üye ol” gibi sayısız mesaj cep telefonlarımıza bir şekilde gelmeyi başarıyor. Tüketiciler de bu bahis firmalarının cep telefonu numaralarını nereden bulduklarını merak ediyor. Açıkçası, bununla ilgili en yaygın teori, telefon numaranızı başka bir firmadan ücretli olarak satın almaları.

Yani, bir yere üye olduğunuz sırada cep telefonunuzu verdiyseniz, ne yazık ki firma, bu telefon numarası listelerini bahis firmaları ile paylaşabiliyor. Peki, bahis firmalarından gelen mesajlardan sonsuza kadar kurtulmanın bir yolu var mıdır? “Bahis firmalarından gelen mesajları nasıl engellerim?” diye merak ediyorsanız, yazımızı okumaya devam edebilirsiniz…

Bahis Firmalarından Gelen Mesajları Engelleme

Bahis firmaları, farklı isimler ve farklı numaralar ile gün içerisinde sayısız cep telefonu numarasına mesaj gönderiyor. Peki, bu mesajlardan kurtulmak için ne yapmak gerekiyor? Öncelikle, belirli bir sektöre yönelik mesaj grubunu engellemek mümkün olmadığından, her bir numarayı tek tek engellemeniz gerektiğini bilmelisiniz.

Yani, gün içerisinde cep telefonunuzun ekranına bir mesaj düştüğünü gördünüz. Ardından, mesajlar kısmından o mesaja tıklamanız ve “Mesaj göndereni engelle” seçeneğini tıklamanız gerekiyor. Bu, aynı numaradan bir daha bahis içerikli bir mesaj almanızı engelliyor. Farklı bir firmadan yeniden SMS geldiğinde, o firma için de aynı işlemi tekrarlamanız gerekiyor.

Ancak, gelen mesajları görmezden gelmek ya da sadece silmek yerine, her bir numara için bu işlemi tek tek yapacaksanız, bir süre sonra cep telefonunuza gelen bahis sitelerine davet mesajlarının giderek azaldığını, hatta artık hiç kalmadığını göreceksiniz. Aksi takdirde, çok sayıda bahis firması sizin cep telefonu numaranıza ulaşmaya ve size bahis daveti içerikli mesajlar göndermeye devam edecektir.

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Bahis Sitelerinden Gelen Mesajları Engelleme 2023

Bahis firmalarından havuz sistemi vardır eğer numaranız bu havuzda varsa bütün bahis firmalarından size mesaj gelir. Sayısız şekilde günde onlarca bahis reklamı gelmesinin sebebi budur. Telefondan bu numaraları toplu olarak engellemeniz mümkün değildir. Size gelen her mesajda numarayı spam olarak kaydettiğinizde o numaradan gelen mesajı görmeyeceksiniz.

Telefonunuzun mesaj kısmına girip sağ köşeden ayarlara girip kelime bazlı engelleme yaparak bahis reklamlarından kurtulabilirsiniz. Mesaj kısmına girdikten sonra sağ köşeden spam mesajlara tıklayın ve Bahis, Casino, Bonus, Para Yatırma gibi kelime yazarak bu kelime içeren mesajları otomatik olarak engelleyebilirsiniz.