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Yerel Bahçeye uçan otomobil alev aldı: Yanarak can verdi
Yerel

Bahçeye uçan otomobil alev aldı: Yanarak can verdi

Yeniakit Publisher
2023-09-28 20:28:00 -
Bahçeye uçan otomobil alev aldı: Yanarak can verdi

Hatay’ın Dörtyol ilçesinde şarampole uçan otomobil alev alarak yandı. Kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

Kaza, E-5 karayolu Dörtyol ilçesi Yeniyurt Mahallesi civarında meydana geldi. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil narenciye bahçesine uçtu.

Kaza sonrası araç alev aldı, araçtaki 5 kişiyi çevredeki vatandaşlar kurtardı. Araçta bulunan Z.G. (42) isimli kadın yanan araçta can verdi. Olay yerine gelen Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, araçtaki yangına müdahale etti.

Yaralılar hastaneye kaldırıldı

Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

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