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Yerel Bahçesine giren ayı ile gülümseten sohbet!
Yerel

Bahçesine giren ayı ile gülümseten sohbet!

Yeniakit Publisher
2023-05-31 18:36:00 - 2023-05-31 19:24:24

Kastamonu’nun Cide ilçesinde bir vatandaşın bahçesine giren ayı ile sohbet ettiği anlar gülümsetti.

Kastamonu’nun Cide ilçesinde bir vatandaşın bahçesine giren ve “Ahmet” ismini taktığı ayı ile sohbet ettiği anlar gülümsetti.

Cide ilçesi Gideros koyunda Mehmet Yılmaz isimli vatandaşın bahçesine girdiği ayı ile sohbet ettiği anlar cep telefonu ile görüntülendi. ‘Ahmet’ ismini taktığı ayıya seslenen vatandaş, “Fasulyelerden de ye, güzel, pahalı onlar” diye seslendi. O anlar ise evde bulunanlar tarafından görüntülendi.

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