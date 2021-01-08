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Dünya Bahçesinde basamak olarak kullanıyordu, gerçek ortaya çıktı
Dünya

Bahçesinde basamak olarak kullanıyordu, gerçek ortaya çıktı

İngiltere'nin güneybatısında bulunan Wiltshire Kontluğu'nda yaşayan bir kadının bahçesinde yıllardır basamak olarak kullandığı mermer taşın, Roma döneminden kalma, yaklaşık 20 bin 400 dolar değerinde nadide bir oyma eser olduğu ortaya çıktı.

Yeniakit Publisher
2021-01-08 22:28:00 -
Bahçesinde basamak olarak kullanıyordu, gerçek ortaya çıktı

İngiltere'nin güneybatısında bulunan Wiltshire Kontluğu'nun Whiteparish adlı köyünde yaşayan bir kadın vatandaş, ata binmek için üzerine bastığı 63 santimetrelik taşın, M.S. 2. yüzyıldan kalma bir Roma eseri olduğunu ve taşın yaklaşık değerinin 20 bin 400 dolar olduğunu öğrendiğinde hayrete düştü.

İngiliz kadın, taşı, yüzeyine oyulmuş işaretleri kirden arındığında fark edene kadar seneler boyunca ata binme basamağı olarak kullandı.

Eşine ender rastlanan bu eserin Birleşik Krallık'a nasıl ulaştığı henüz netlik kazanmamışken söz konusu eserin satışıyla ilgilenen müzayede evi Woolley and Wallis, taşın bugünkü Türkiye veya Yunanistan topraklarında oyulduğunu düşünüyor.

Woolley ve Wallis'ten eski eserler uzmanı Will Hobbs, “Bu türden eserlerin, zengin aristokratların Klasik sanat ve kültür hakkında bilgi edinerek Avrupa'yı gezdiği 18. ve 19. yüzyılın sonlarında gerçekleştirilen büyük turlar sonucunda İngiltere'ye geldiğini düşünüyoruz." dedi. Hobbs, bu taşın Birleşik Krallık'a nasıl girmiş olabileceğini tahmin etmesine rağmen, Whiteparish'teki bir evin bahçesine nasıl geldiği konusunun hala "tam bir gizem" olduğunu söyledi.

Kaynak: star.com.tr

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