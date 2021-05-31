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Gündem Bahçeşehir'de trafiği kilitleyen kaza
Gündem

Bahçeşehir'de trafiği kilitleyen kaza

Bahçeşehir Tem Otoyolu'nda, önündeki araca çarpan araç takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralanırken trafik kilitlendi.

Yeniakit Publisher
2021-05-31 16:11:00 -
Bahçeşehir'de trafiği kilitleyen kaza

Kaza, saat 14.00 sularında Tem otoyolu Ispartakule mevkii Ankara istikametinde meydana geldi. İddiaya göre 34 NJ 2052 plakalı otomobilin sürücüsü otoyolda ilerlerken önünde seyreden bir araca arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil bariyerlere de çarparak takla attı.

Takla atan otomobildeki sürücü çevredekilerin yardımıyla aracından çıkartılarak ambulans ile Kanuni Sultan Süleyman Hastanesine kaldırıldı. Kaza sonrasında otoyoldaki güvenli geçiş için polis yolu tek şeride düşürdü.

Kaza sonrasında yol tek şeride düşürüldü. Otoyolun Ankara istikametinin Altınşehir Mevkiinde uzun araç kuyrukları oluştu. Adeta durma noktasına gelen trafik drone ile havadan görüntülendi.

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