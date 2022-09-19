Bahçeşehir Üniversitesi öğretim üyesi alıyor

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre Öğretim Elemanı kadrolarına başvuru yapacak olan adayların, istenen belgeler ile birlikte İnsan Kaynakları Daire Başkanlığına ilanda belirtilen süre içerisinde Şahsen veya Kurye yoluyla başvuruda bulunmaları gerekmektedir. Belgesi eksik olan adayların başvuruları kabul edilmeyecektir. Başvuru dosyasında eksik belge olması halinde adayın başvurusu değerlendirmeye alınmaz ve kişi bundan doğan bir hak iddia edemez. Başvuru süresi, ilan tarihinden itibaren (19/09/2022 - 03/10/2022) 15 gündür.

“Başvuru adaylarının dikkatine;

İlan kapsamında Üniversitemize ulaşan başvurular, 2547 sayılı Kanun’un 31 inci maddesi; “Öğretim görevlileri, ilgili yönetim kurullarının görüşleri alınarak fakültelerde dekanların, rektörlüğe bağlı bölümlerde bölüm başkanlarının önerileri üzerine ve rektörün onayı ile öğretim üyesi, araştırma görevlisi ve öğretim görevlisi kadrolarına atanabilirler veya kadro şartı aranmaksızın ders saati ücreti veya sözleşmeli olarak istihdam edilebilirler.” doğrultusunda değerlendirmeye tabi tutulacağından atama işlemi ancak rektör onayı ile tamamlanmaktadır. Rektör onayı olmaksızın atama işlemi sonuçlanmayacağından bu aşamaya kadar geçen süreç başvurucunun istihdam edileceği şeklinde yorumlanamaz.

Başvuru Yeri: Bahçeşehir Üniversitesi İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı Yıldız Mahallesi Çırağan Caddesi No: 4 C Blok 3. Kat Beşiktaş/İstanbul

Tel: (212) 381 58 52- 69-74

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