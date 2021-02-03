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Ekonomi Bahçeşehir Üniversitesi 45 öğretim üyesi alacak
Ekonomi

Bahçeşehir Üniversitesi 45 öğretim üyesi alacak

Bahçeşehir Üniversitesi ilanla duyurulan birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun ilgili maddeleri ile “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği” , “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” ve “Bahçeşehir Üniversitesi Akademik Personel Yükseltme ve Atama Esasları”nın ilgili hükümleri uyarınca öğretim elemanları alacak.

Yeniakit Publisher
2021-02-03 13:31:00 -
Bahçeşehir Üniversitesi 45 öğretim üyesi alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki duyuruya göre Prof. Dr./ Doç. Dr./ Dr. Öğr. Üyesi kadrolarına başvuru yapacak olan adayların, istenen belgeler ile birlikte 17.02.2021 tarihine kadar şahsen veya kurye yoluyla Bahçeşehir  Üniversitesi  İnsan  Kaynakları  Daire  Başkanlığı  Yıldız Mahallesi Çırağan Caddesi No. 4 Beşiktaş İstanbul adresine başvuruda bulunmaları gerekmektedir.

Ayrıntılı bilgi için TIKLAYINIZ

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