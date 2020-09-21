Bahçeşehir Koleji’nden bilgisayar kampanyasına büyük destek

İSTANBUL (AA) - Bahçeşehir Koleji İcra Kurulu Başkanı Hüseyin Yücel, özel bir TV kanalında düzenlenen “Haydi Şimdi” dizüstü bilgisayar kampanyasına, kolej adına 1 milyon TL’lik bağış yaptı.



Bahçeşehir Koleji’nden yapılan açıklamaya göre, dün gece düzenlenen kampanyaya en büyük desteği Yücel verdi. Hüseyin Yücel, Bahçeşehir Koleji adına 1 milyon TL’lik bağış yaptı.



Türkiye’de yaklaşık 1 buçuk milyon öğrencinin bilgisayarı olmadığının öngörüldüğü belirtilen açıklamaya göre, Yücel, söz konusu bağışıyla bu ihtiyacın 3'te birini sağlamış oldu.



Açıklamada konuya ilişkin görüşlerine yer verilen Yücel, “Bir çocuktan bir umut yaratmanın peşindeyiz. Umut derken, dünyayı kurtarmasını kastetmiyorum. Eğer tek bir çocuğumuza dokunursak ve o çocuk ailesine, çevresine, iline, ilçesine umut olursa ne mutlu bize.” ifadelerini kullandı.

