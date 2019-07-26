Bahçenizde rattan şıklığı!
Yumuşak hatlarıyla farklı bir tasarımı yansıtan Rattan Masa Setleri, iç ve dış mekana uygun model ve malzemesiyle yaz ayları başta olmak üzere her mevsim sizi konuk etmeye hazır.26 Temmuz 2019 Cuma 16:01
Keyifli kahve saatleri, uzayan kahvaltılar, neşeli sohbetler için ideal olan takım, güneş ışınlarına ve sert hava koşullarına dayanıklıdır.
İşte Modalife Mobilya Rattan Masa Setleri Özellikleri;
- Masa Rattan efektli plastiktir.
- Mutfak, balkon, bahçe, salon vb. gibi iç ve dış mekanlarda kullanılabilir.
- KIRILMAZ; Masa plastik olduğu için kırılmaz özelliğe sahiptir.Uzun yıllar kullanabilirsiniz.
- SUYA DAYANIKLI;Masa sudan etkilenmez, dış veya ıslak zeminli mekanlarda kullanılmasında bir sakınca yoktur.
- GÜNEŞ ISISINA DAYANIKLI; Masa güneş ışığında etkilenmez ve zarar görmez.
- HAFİF; Masa ağırlığı olabildiğince hafiftir.Bu sayede kolay kullanım sağlar.
- Masa ayaklarında kaymayı önleyici elastik papuçlar bulunur.
- Ürünümüz 2 sene üretim ve işçilik hatalarına karşı garantilidir.
Türkiye’nin her yerine ücretsiz kargo ve kurulum imkanlarıyla ve cappucino, beyaz ve kahve seçenekleriyle www.modalife.com web sitemizden veya mağazalarımızdan sipariş verebilirsiniz.
YORUM YAZ