Bahçenizde rattan şıklığı!

Keyifli kahve saatleri, uzayan kahvaltılar, neşeli sohbetler için ideal olan takım, güneş ışınlarına ve sert hava koşullarına dayanıklıdır.

İşte Modalife Mobilya Rattan Masa Setleri Özellikleri;



- Masa Rattan efektli plastiktir.

- Mutfak, balkon, bahçe, salon vb. gibi iç ve dış mekanlarda kullanılabilir.

- KIRILMAZ; Masa plastik olduğu için kırılmaz özelliğe sahiptir.Uzun yıllar kullanabilirsiniz.

- SUYA DAYANIKLI;Masa sudan etkilenmez, dış veya ıslak zeminli mekanlarda kullanılmasında bir sakınca yoktur.

- GÜNEŞ ISISINA DAYANIKLI; Masa güneş ışığında etkilenmez ve zarar görmez.

- HAFİF; Masa ağırlığı olabildiğince hafiftir.Bu sayede kolay kullanım sağlar.

- Masa ayaklarında kaymayı önleyici elastik papuçlar bulunur.

- Ürünümüz 2 sene üretim ve işçilik hatalarına karşı garantilidir.



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