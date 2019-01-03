Bahçeli'ye hediye edilen kurt başı ile ilgili flaş sözler! 'Birtakım sonuçları olacaktır'

MHP lideri Devlet Bahçeli'ye hediye edilen dondurulmuş kurt başı sosyal medyayı ikiye böldü. Tartışmalara katılan gazeteci Tayfun Atay da, bugünkü yazısında Bahçeli'ye sunulan hediyenin 'sorunlu' olduğunu belirterek "Bunun birtakım sonuçları olacaktır" ifadelerini kullandı.

71 yaşına giren MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, MHP Genel Merkezi’nde partililerin kutlamalarını ve hediyelerini kabul etti. Bahçeli'ye gelen hediyelerden biri ise tartışma yarattı. Kazakistan eski Semey Valisi ve Kazakistan Halter Federasyonu Onursal Başkanı Kayrat Turlıhanov tarafından; Türk mitolojisinin simge hayvanlarından kurt, başı doldurulmuş bir şekilde MHP liderine 'armağan' edildi.

Sosyal medya ikiye bölündü

Bahçeli'ye verilen hediye kısa sürede sosyal medyada yayılırken bir kesim bunun bir 'güç' simgesi olduğunu savunurken; bir diğer kesim de 'hakaret' ve hayvan haklarına saldırı olduğunu görüşünde.

T24 yazarı Tayfun Atay da bugünkü "Totem'i kesmek hak mıdır?" başlıklı yazında çok konuşulan hediyeyi kaleme aldı.

Bahçeli'ye sunulan hediye 'sorunlu'

"Kurt, malûm Türk milliyetçiliği ile MHP ve ülkücü hareketin en merkezi sembolü. “Kültik” değere sahip bir varlık kurt Türkçüler için… O yüzden 1912’de kurulmuş 1931 yılında (siyaseten ihtiyaç kalmadığından) kapatılmış, ama sonrasında Türkçü entelijansiya tarafından yeniden ihya edilmiş olup faaliyetlerine halen devam eden Türk Ocakları’nın simgesi de kurt-başı." ifadelerini kullanan Atay, ancak Bahçeli'ye sunulan hediyenin "sorunlu" olduğunu yazdı.

'Barbar, alçak, ahlaksız...'

Gerçek bir kurdun öldürülüp kesilmesi ve ardından aksesuar niyetinde hediye edilmesine tepki gösteren Atay "Bilindiği üzere bu tür pratikler esas itibarıyla avcılığa/avcılara özgüdür. Avcı, öldürdüğü geyiğin, karacanın, ayının kafasını keser, doldurur, duvarına asar. İnsanın doğa ve doğanın parçası hayvanlar karşısındaki üstünlüğünün en barbar, en alçak, en ahlaksız işaretlerinden bir pratiktir bu…" ifadelerini kulandı.

'Bunun birtakım sonuçları olacaktır'

"Tam da böylesi bir pratiği akla getiren bu “hediye”, hem de siyaseten hayli kritik bir dönemde sunuluyor MHP Genel Başkanı’na ve elbette bunun birtakım sonuçları olacaktır." diyen Atay, İYİ Partili Onur Aydın'ın "Kurdun başını kestirip kutuya koyacak hale geldiyseniz artık elimizden size acımaktan başka bir şey gelmez." diyerek tepki göstermesine dikkat çekti.

Milliyetçiliğin hem baş tacı hem yumuşak karnı

Kurdun kafasını kestirmenin değil, tam tersine kurdu başının üzerinde taşımanın MHP geleneğinde olduğunu belirten Atay, kurdun Türk mnilleyetçiliği için hem baş tacı hem de yumuşak karnı olduğunu iddia ederek şu ifadeleri kullandı;

"Evet, kurt, Türk milliyetçiliğinin hem baş tacı hem de yumuşak karnı... Baş tacı, çünkü Türklüğün İslam-öncesine giden kadim bir “kültürel” varlık, anlam ve değere sahip olduğunu bu sembol anlatır en çok…

Yumuşak karnı, çünkü onun sembolik de olsa böylesine öne çıkartılması, belki kategorik olarak putperestlik değil, ama totemizmi gayet net olarak işaret eden bir husustur."

Komünist başkanı hatırlattı

"Sadede gelelim: Kurt gibi Türklük açısından hayli kutsal bir sembolün kesik kellesi, onu siyaseten bir kıymet, hatta (her daim parmak uçlarından kitlelere yöneltilen kurt-başı işaretinde olduğu gibi) “fetiş” yapmış hareketin lideri tarafından yaş günü hediyesi kabul edilebilir mi?." diye soran Atay, yazısını dikkat çeken bir karşılaştırma ile bitirdi;

"Tabii bu kesilmiş kurt-başı bana iki hafta önce T24 Pazar yazımda zikrettiğim, Dersim-Ovacık’ın komünist belediye başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu’yla olan anımı da tekrar çağrıştırdı.

Fatih Başkan, Munzur’un dağlarında bir yaşlı keçiyi avlayıp yiyen gençlere kızmış ve onları dağdaki kurdun hakkını “(ç)almakla” suçlamıştı.

İşte bizim memleket böyle!..

Bozkurt destanıyla Türklük duygusu/şuuru kazanmış ülkücüsü, kesilmiş kurdun başını hediye olarak kabul eder.

Komünisti ise dağdaki kurdun hakkını çalanların peşine düşer, onlardan hesap sorar. "

"Sadede gelelim: Kurt gibi Türklük açısından hayli kutsal bir sembolün kesik kellesi, onu siyaseten bir kıymet, hatta (her daim parmak uçlarından kitlelere yöneltilen kurt-başı işaretinde olduğu gibi) “fetiş” yapmış hareketin lideri tarafından yaş günü hediyesi kabul edilebilir mi?." diye soran Atay, yazısını dikkat çeken bir karşılaştırma ile bitirdi;

"Tabii bu kesilmiş kurt-başı bana iki hafta önce T24 Pazar yazımda zikrettiğim, Dersim-Ovacık’ın komünist belediye başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu’yla olan anımı da tekrar çağrıştırdı.

Fatih Başkan, Munzur’un dağlarında bir yaşlı keçiyi avlayıp yiyen gençlere kızmış ve onları dağdaki kurdun hakkını “(ç)almakla” suçlamıştı.

İşte bizim memleket böyle!..

Bozkurt destanıyla Türklük duygusu/şuuru kazanmış ülkücüsü, kesilmiş kurdun başını hediye olarak kabul eder.

Komünisti ise dağdaki kurdun hakkını çalanların peşine düşer, onlardan hesap sorar. "