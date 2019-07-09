Bahçeli’nin Özel Kalem Müdürü Çeliker’den Akşener’e cevap

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin Özel Kalem Müdürü Murat Çeliker, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in TBMM Grup Toplantısında yaptığı konuşmasına cevaben açıklamada bulundu.

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin TBMM’deki Grup Toplantısı’nda, MHP Lideri Devlet Bahçeli’nin Özel Kalem Müdürü Murat Çeliker’e ithafen bir iddia öne sürerek, “Kaset iddiasıyla ilgili sesimi yükselttiğimde Devlet Bahçeli’nin Özel Kalemi bir arkadaşımı arayıp, ‘çok bağırıp çağırmasın, kampanyamızın ve projelerimizin önüne geçiyor’ ifadelerini kullandı.

İddia’ya cevap olarak MHP Lideri Bahçeli’nin Özel Kalem Müdürü Murat Çeliker cevaben açıklamada bulundu. Çeliker yaptığı açıklamada, "Öncelikle kendisi de çok iyi bilir ki Özel Kalem Müdürlüğü makamı sır katipliğidir. Fakat bu iddialar tarafıma mecbur kaldığım bir cevap hakkının doğmasına neden olmuştur. İşin doğrusu kendisinin öne sürdüğü şekilde yaşanmamıştır. Ayrıca başka konularda da doğruları konuşmak ve tartışmak isterse, tercih edecekleri herhangi bir mecrada gerçekleri ortaya çıkarmak adına kendilerini kamuoyu ile paylaşmaya davet ediyorum" ifadelerini aktardı.

"Söz konusu olay bir televizyon programında moderatör ve konukları arasında ortaya atılmıştır" diyen Çeliker, şunları aktardı:

"Bunun üzerine kendisinin konuyla ilgili yapmış olduğu açıklamalar medyada geniş yer bulmuştur. 13 Mayıs 2015 günü saat 18.00’de yapacağımız Tokat Mitingi öncesi konakladığımız otelde kendisi ile ilgili konu, televizyon haberlerinde yer bulunca Sayın Genel Başkanımız Devlet Bahçeli şahsıma şu ifadeleri kullanmıştır, ’Kendisi bir hanımefendi olması hasebiyle ailesine, sevenlerine ve camiamıza çok ağır gelen bir tartışma olmuştur. Böyle hassas bir konunun sürekli gündemde kalmasını ahlaki ve vicdani açıdan doğru bulmuyorum. Bununla ilgili gerekli yasal sürecin hızlı bir şekilde işletilmesi için ne gerekiyorsa yapılmalıdır’ Bu sözlerin ardından da, ’Hanımefendiyi arayın, bu söylediklerimi iletin sonra da telefonu bana verin kendisiyle konuşup moral vereyim’ demiştir. Bunun üzerine Sayın Genel Başkanımızın talimatları doğrultusunda kendisini aynı gün saat 17.05 de aradım ancak telefonuma cevap vermedi. Saat 17.15 gibi kendisi şahsıma geri döndü, ’Muratcığım beni aramışsın’ hitabıyla karşılıklı hal hatır soruldu. Sayın Genel Başkanımızın ifade ettiği hususları kendisine aktardıktan sonra , ’Uygunsanız Sayın Genel Başkanımız şahsınızla telefonda konuşmak istiyor’ dedim. Kendisi de, ’Gelen bu telefon kadar hiçbir şeyin önemli olmadığını’ ifade ederek ’Memnuniyetle görüşmek isterim Sayın Genel Başkanımızla’ dedi. Telefonu takdim ettiğim Sayın Genel Başkanımız da kendisine ’Üzülmemesi gerektiğini, her şeyin üstesinden gelineceğini, bu konularla ilgili çok gündemde olmanın yararlı olmadığını’ belirtmiş ve ’Ailenizi ve kendinizi üzmeyin, önemli olan budur. Biz sizin yanınızdayız’ diyerek görüşmeyi sonlandırmıştır. Gerçekler bundan ibarettir. Kamuoyunun vicdanına kendisinin de ahlakına emanet ediyorum."