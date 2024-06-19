Bahçeli'nin o çıkışı çok konuşulmuştu! Abdulkadir Selvi'den Cumhur İttifakı ile ilgili dikkat çeken yazı! "Bundan sonra..." deyip, o haberi tüm Türkiye'ye böyle duyurdu

Yerel seçimler sonrası parti liderlerinin siyasette yumuşama sürecini başlatması sonrası Ankara'da çok önemli gelişmeler gerçekleşti. Parti liderleri birbirlerine tarihi ziyaretlerde bulunarak önemli açıklamalar yaptı. Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi de AK Parti, CHP ve MHP arasında yaşanan bu süreçle ilgili olarak bir yazı kaleme aldı. Selvi, "CHP-AK Parti ve MHP arasında yaşanan neydi" başlıklı yazısında şunları kaydetti:

"Siyasette dalgalanmalara neden olan son yaşananlara maddeler halinde değinmek istiyorum.

1- Yerel seçimlerle birlikte siyasette taşlar yerinden oynadı. Yeni dengeler ortaya çıktı, muhalefet birinci parti oldu.

2- Türkiye’nin önünde 4 yıl var. Bu dengelere göre Türkiye’nin idare edilmesi gerekiyor. Çünkü ülkenin yeni anayasa ve ekonomi başta olmak üzere çözüm bekleyen ciddi sorunları var.

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YENİ SİYASET

3- Bu yeni bir siyaset, yeni bir dil ve yeni bir ilişki biçimi gerektiriyordu.

4- Erdoğan bunu gördü. Diyaloğa dayalı yeni bir siyaset inşa etmek için adım attı.

5- Özgür Özel’in yaklaşımı ile siyasette normalleşme ve yumuşama süreci başladı.

YOL KAZASI

6- Bu arada bir yol kazası yaşandı.

7- Özgür Özel’in suç örgütü benzetmesi AK Parti’yi rahatsız etti. Bahçeli’ye ‘Bizim ittifaka gel’ çağrısı yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi.

8- Bahçeli, ‘fırsat bu fırsat’ deyip hem AK Parti’ye hem CHP’ye sert mesajlar verdi.

9- MHP Lideri normalleşme sürecinden duyduğu rahatsızlığı yansıttı. AK Parti- CHP koalisyonu önerdi.

10- Ama aynı zamanda da “Cumhurbaşkanı’na desteğimiz sürecek” diyerek Erdoğan’ı ayrı tuttu.

11- Ömer Çelik, Erdoğan ve Bahçeli’nin karşılıklı açıklamaları ile Cumhur İttifakı bu süreçten çıkmayı başardı.

DAR ALANDA KISA PASLAŞMALAR

12- Özgür Özel, Erdoğan’ın ‘hazmedemediler’ sözlerini üstüne alınmadığını söyleyerek tartışmayı büyütmek istemediğini ortaya koydu.

13- Bu süreçte hem Bahçeli hem Özgür Özel, Erdoğan’ı ayrı bir yere koydu.

14- Peki bunlar yaşanmayabilir miydi? Siyasette bunlar olur. Önemli olan krizi aşmayı bilmektir. Bu sağlandı.

15- Son durum ne? Cumhur İttifakı da devam edecek, normalleşme süreci de sürecek. Ama bundan sonra daha temkinli olunacak.

16- Ama siyaset dar alanda paslaşmalarla devam edecek."