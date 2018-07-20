Bahçeli'nin elini öpen İYİ Partili vekil suskunluğunu bozdu

İYİ Parti İstanbul Milletvekili Hayati Arkaz, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin elini öpmesiyle ilgili olarak "Çok çok üzerinde durdular. Çok çok üzerinde durulacak bir hareket değil." dedi.

Arkaz, TBMM'de gazetecilere yaptığı açıklamada, partisinin Afyonkarahisar'da bir toplantı yapacağını, seçim sonuçlarını değerlendireceklerini, nasıl hizmet vereceklerine yönelik önemli kararlar alacaklarını belirtti.

TBMM Genel Kurulunda, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin elini öptüğünün anımsatılması üzerine Arkaz, Bahçeli'yi 1975'ten beri tanıdığını ve aralarında "abi-kardeş" ilişkisi olduğunu söyledi.

"ABİMİZDİR, BÜYÜĞÜMÜZDÜR"

Arkaz, Ülkü Ocaklarında yetiştiğini, devlet terbiyesi aldığını dile getirerek, "Bunun siyasi amacı yok. Spontane gelişmiş hareketti. Devlet Bey, nezaketen bize 'hayırlı olsun' dedi. Biz de öyle bir harekette bulunduk. Devlet Bey abimiz, büyüğümüzdür. Allah bize utanacak, mahçup olacak bir şey vermesin. Çok çok üzerinde durulacak bir hareket değil." diye konuştu.

İYİ Parti'den MHP'ye geçiş olup olmayacağına yönelik bir soruyu Arkaz, "Şu anda öyle bir şey asla yok. İleride de olacağını sanmıyorum. Biz kendi önümüze bakıyoruz, programlarımız farklı. " diye yanıtladı.