Bahçeli'nin çağrısına Akşener ve saz arkadaşlarından lakayıt cevaplar

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, geçtiğimiz gün partisinin İl Başkanları Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu. Masa kurma teklifinde bulunan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e "Evine dön" çağrısını bir kez daha yineleyen Bahçeli, "Teklifim hala geçerlidir. Dön evine, bitsin bu çile" ifadelerini kullandı.

Bahçeli konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "CHP Genel Başkanı tutunacak dal ararken, İP'in başkanı demirlediği limandan yenisine yelken açmanın peşindedir. Bizim nazarımızda masa kurma teklifi ciddiyetsiz bir tekliftir. Zillet partileri uzun süredir ya masa altındadır ya da zaman zaman masanın üzerine çıkmaktadır. Meşhum anayasa taslağını kimler nerede hazırladı? HDP'ye zeytin dalı uzatıp terörist Demirtaş ile kahvaltı rezervasyonu yapanlar masa kurmadan önce içine düştükleri zillete kafa yorsunlar. Millet kararını vermiştir. Perde kapanmıştır. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi, Türkiye'nin geleceğidir. Diyorum ki; dön evine bitsin bu çile." ifadelerine yer verdi.

Bahçeli'nin bu sözlerine Meral Akşener ve saz arkadaşlarından lakayıt cevaplar geldi.

Akşener'den ciddiyetsiz paylaşım

Bahçeli'nin sözleri sonrası Akşener Twitter hesabından ciddiyetsiz ve kendince komik bir paylaşım yaparak "Genel Merkez'deki çalışmaları bitirdik, evime dönüyorum" dedi.

Bunun yanında İYİ Partili milletvekilleri de "evime dönüyorum" etiketiyle Akşener'in lakayıt paylaşımına destek verdi.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu, İYİ Parti Genel Başkan Yardımcıları Koray Aydın, Ümit Özlale, Yavuz Ağıralioğlu, Ümit Dikbayır, İYİ Parti Genel Sekreteri Uğur Poyraz, İYİ Parti Isparta Milletvekili Aylin Cesur, İYİ Parti Konya Milletvekili Fahrettin Yokuş, ve İYİ Partili Mehmet Aslan evlerinden laubalilik içeren paylaşımlarda bulundu.

İşte İYİ Partililerin ciddiyetten yoksun o paylaşımları;