Bahçeli'nin adamlığının zekatı bile olamazsınız

Sabah gazetesi yazarı Şebnem Bursalı, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye yönelik son günlerde iyice artan saldırı, iftira ve hakaretlere çok sert tepki gösterdi.

"Kimse kusura bakmasın, bir partinin geçmişte mensubu olmuş, emeği geçmiş ama yaptığı tercihle kendi yanlışına zemin bulamayan ve doğal olarak camianın dışında kalanlara yönelik, bu koskoca camianın lideri olmanın sorumluluğuyla hareket eden bir Genel Başkan'ın söylediklerini kimse sorgulayamaz" ifadelerini kullanan Bursalı, özetle şunları kaydetti:

"Sosyal medya çoğu zaman maalesef bir kirli çukur haline dönüştü. Ne siyasi mesaj ne de mesleki bir ifadenin anlaşıldığı, herkesin takım tutar gibi bir güruh halinde saldırıya geçtiği alan haline geldi. Halbuki doğru kullanıldığında çok güzel karşılık bulunduğu defalarca ispatlanan ama sahte hesaplar üzerinden, belli yerlerden yönetilen ve yönlendirilen bu mecranın bugün olmasa da zamanla doğru bir zemine oturacağına dair inancımı kaybetmek istemiyorum.

Twitter'ın yeni sahibi Elon Musk bile bu kirliliği zaman zaman attığı mesajlarla ifşa etmekten çekinmiyor. Dün de MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye yönelik saldırı, iftira, hakaret dolu binlerce mesaj bunu bir kez daha ortaya koydu. Kimse kusura bakmasın, bir partinin geçmişte mensubu olmuş, emeği geçmiş ama yaptığı tercihle kendi yanlışına zemin bulamayan ve doğal olarak camianın dışında kalanlara yönelik, bu koskoca camianın lideri olmanın sorumluluğuyla hareket eden bir Genel Başkan'ın söylediklerini kimse sorgulayamaz. Hele ki bu kişi Devlet Bahçeli ise...

Son sözü de onun cümleleriyle bitirelim o zaman: "Fiyatını kuruşu kuruşuna hesapladığımız, ancak beş kuruş bile etmeyecek değerde olanların oyunlarına, duygu sömürülerine, tahrik ve tacizlerine asla boyun eğmeyeceğiz. Bilinmelidir ki; sayılmayız parmak ile, tükenmeyiz kırmak ile. Biz Milliyetçi Hareket Partisi'yiz!.." "