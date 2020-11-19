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Aktüel Bahçelievler'de "yan bakma" cinayetinin zanlısı tutuklandı
Aktüel

Bahçelievler'de "yan bakma" cinayetinin zanlısı tutuklandı

Yeniakit Publisher
2020-11-19 12:51:34 -
Bahçelievler'de "yan bakma" cinayetinin zanlısı tutuklandı

İSTANBUL (AA) - Bahçelievler'de iki grup arasında "yan bakma" nedeniyle çıkan kavgada, Suriyeli Muhammet Tacettin Salwan'ın bıçaklanarak yaralanması ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmesine ilişkin gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, 16 Kasım'da Zafer Mahallesi Babaocağı Sokak'taki bir tekstil firmasına iş başvurusunda bulunmaya giden Salwan ve arkadaşları ile tekstil firmasında çalışan Suriyeli bir grup arasında "yan bakma" nedeniyle tartışma çıktı.

İki grup arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Kavgada Salwan, bıçaklanarak yaralandı. Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Salwan, yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olaya ilişkin çalışma başlattı.

Polis, yaptığı çalışmanın ardından Suriye uyruklu şüpheli Mustafa A.'yı (23) Ataşehir'de yakaladı.

Güvenlik kamera kayıtlarında, 10-12 kişilik grup arasında çıkan kavgaya ait anlar görülüyor.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.


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