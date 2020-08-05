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Aktüel

Bahçelievler'de silahlı kavga: 2 yaralı

Yeniakit Publisher
2020-08-05 23:47:01 -
Bahçelievler'de silahlı kavga: 2 yaralı

İSTANBUL (AA) - Bahçelievler'de iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Zafer Mahallesi Akşemsettin Sokak'ta toplanan iki grup arasında, henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın silahlı kavgaya dönüşmesi üzerine S.Y. ile o sırada sokakta geçmekte olan yaşı küçük Y.Y. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından yaralıları hastaneye kaldırdı.

Polis ise olay yerinde güvenlik şeridi çekti. Olayla ilgili emniyetin incelemesi sürüyor.


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