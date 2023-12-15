  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Cihat Yaycı Paşa tezkerelere 'hayır' diyenleri uyardı! 'Oyun çok büyük'

İYİ Parti ile CHP arasında kılıçlar çekildi: İmamoğlu bize ayar veremez!

Türkiye ile ABD arasında kritik temas! Erdoğan Biden ile görüştü

Latif Şimşek Erbakan'a sordu: Yeniden Refah Partisi Ankara ve İstanbul'da aday çıkaracak mı?

Siyonistler iyice köşeye sıkışıyor! ABD'nin ardından İsrail'e bir şok da İngiltere'den

İşte CHP'nin Bursa adayı: LGBT'li sapkınlara kota açan Mustafa Bozbey!

İtperestler bu sizin eseriniz! Son 21 ayda 40’ı çocuk 92 kişiyi sokak köpekleri öldürdü

BM'den İsrail'e 'tuzlu su' uyarısı: Ciddi zararları olur!

CHP'li İstanbul'da artık ölmek de lüks! İmamoğlu'ndan mezar yerlerine dev zam

Son dakika! Gazze'nin dünya ile iletişimi koptu
Yerel Bahçelievler'de park halindeki araç yandı
Yerel

Bahçelievler'de park halindeki araç yandı

Yeniakit Publisher
2023-12-15 08:00:00 -
Bahçelievler'de park halindeki araç yandı

Bahçelievler'de park halindeki otomobil henüz bilinmeyen bir nedenle yandı. Alev alev yanan otomobile itfaiye ekipleri gelene kadar çevredeki vatandaşlar müdahale etti. İtfaiye ekiplerince yangın söndürüldü, otomobil kullanılamaz hale geldi.

Yangın, saat 05.30 sıralarında Bahçelievler E-5 Karayolu Yenibosna yan yolda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yan yolda park halinde bulunan 01 TR 440 plakalı otomobilin motor kısmı henüz bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı. Dumaları gören çevredeki vatandaşlar yangın tüpüyle yangını söndürmek için çabalarken bazı vatandaşlar ise durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri alev alev yanan otomobile müdahale etti. Kısa sürede yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangında ölü ve yaralı olmazken otomobilde motor kısmında hasar oluştu, otomobil kullanılamaz hale geldi.


Öte yandan vatandaşların alev alev yanan otomobile yangın tüpüyle müdahale etmesi cep telefonu kameralarına yansıdı.


Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23