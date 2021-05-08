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Ekonomi Bahçelievler’de kurulan pazarlar 8 Mayıs | Bahçelievler pazarlar açık mı pazara gitmek yasak mı?
Ekonomi

Bahçelievler’de kurulan pazarlar 8 Mayıs | Bahçelievler pazarlar açık mı pazara gitmek yasak mı?

Pazara gitmek yasak mı? İçişleri Bakanlığı 8 ve 15 Mayıs tarihlerinde semt pazarlarının kurulabileceğini açıkladı. Vatandaşlar yaşadıkları ilçelerde hangi semt pazarlarının kurulacağını araştırmaya başladı. Peki, Bahçelievler’de hangi pazarlar açık? 8 Mayıs’ta kurulacak semt pazarları Bahçelievler

Yeniakit Publisher
2021-05-08 12:32:00 -
Bahçelievler’de kurulan pazarlar 8 Mayıs | Bahçelievler pazarlar açık mı pazara gitmek yasak mı?

29 Nisan-17 Mayıs tarihlerinde ülkemizde ta kapanma uygulanacak. Tam kapanmada semt pazarlarının kurulmayacağı açıklanmıştı. Ancak İçişleri Bakanlığı’ndan yayınlanan genelgede 8 ve 15 Mayıs Cumartesi günlerinde semt pazarlarının kurulabileceği ifade edildi. Genelgeye göre tam kapanma dönemi içerisinde 8 ve 15 Mayıs 2021 tarihlerine denk gelen Cumartesi günleri 10.00-17.00 saatleri arasında sadece yaş sebze-meyve ile fide satışı yapan pazaryerleri açık olacak. Peki, Avcılar’da hangi pazarlar kurulacak?

Bahçelievler’de kurulan pazarlar 8 Mayıs | Bahçelievler pazarlar açık mı pazara gitmek yasak mı?

Vatandaşlar 8 ve 15 Mayıs tarihlerinde evlerine en yakın pazara gidip alışveriş yapabilecek. İstanbul Umum Pazarcılar Esnaf Odası'nın paylaştığı bilgiye göre Bahçelievler’de kurulacak pazarlar şöyle:

Kayaşehir Pazartesi Pazarı,

Güvercintepe Pazartesi Pazarı,

Bahçeşehir (Pazartürk) Salı Pazarı,

Şahintepe Salı Pazarı,

Güvercintepe Çarşamba Pazarı,

Başakşehir Perşembe Pazarı,

Ziya Gökalp Cuma Pazarı,

Kayaşehir Cuma Pazarı,

Merkez Cumartesi Pazarı,

Bahçeşehir Cumartesi Pazarı.

Avcılar’da bugün hangi pazarlar kurulacak? Avcılar’da pazarlar kuruldu mu?
Avcılar’da bugün hangi pazarlar kurulacak? Avcılar’da pazarlar kuruldu mu?

Ekonomi

Avcılar’da bugün hangi pazarlar kurulacak? Avcılar’da pazarlar kuruldu mu?

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