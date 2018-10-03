Bahçelievler’de doktoru öldüren zanlı tutuklandı
Özel bir hastanede psikiyatri doktorunu silahla vurarak öldüren zanlı Serhat T. çıkarıldığı mahkemece, “Tasarlayarak kasten öldürme” suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.03 Ekim 2018 Çarşamba 18:34
Bahçelievler’deki özel bir hastanede çalışan psikiyatri uzmanı Dr. Fikret Hacıosman’ı silahla vurarak öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan Serhat T. emniyetteki işlemlerinin ardından Bakırköy Adliyesine sevk edildi.
Savcılık işlemlerinin ardından nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen Serhat T. “Tasarlayarak kasten öldürme” suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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