Bahçelievler’de büyük ahlaksızlık! Kemalistler, cami hoparlörüne girip İzmir Marşı çaldırdı

İstanbul Bahçelievler’de skandal bir provokasyon yaşandı. Siteler Camii’nin hoparlör sistemine sızan kimliği belirsiz kişiler, ezan vakti hoparlörden İzmir Marşı çaldırdı. Olayın ardından çevredeki vatandaşlar duruma tepki gösterdi. Emniyet ekipleri, olayın kim veya kimler tarafından gerçekleştirildiğini tespit etmek için geniş çaplı soruşturma başlattı. Vatandaşlar, “Camiye yapılan bu elektronik saldırı, doğrudan dini değerlere yönelmiş bir provokasyondur” açıklamasını yaptı. Sosyal medyada ise Kemalist çevrelerin bu olayı “şaka” olarak lanse etmesi tepki çekti.