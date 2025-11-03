  • İSTANBUL
Gündem

Bahçelievler’de büyük ahlaksızlık! Kemalistler, cami hoparlörüne girip İzmir Marşı çaldırdı

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

İstanbul Bahçelievler’de skandal bir provokasyon yaşandı. Siteler Camii’nin hoparlör sistemine sızan kimliği belirsiz kişiler, ezan vakti hoparlörden İzmir Marşı çaldırdı.

İstanbul Bahçelievler’de skandal bir provokasyon yaşandı. Siteler Camii’nin hoparlör sistemine sızan kimliği belirsiz kişiler, ezan vakti hoparlörden İzmir Marşı çaldırdı. Olayın ardından çevredeki vatandaşlar duruma tepki gösterdi. Emniyet ekipleri, olayın kim veya kimler tarafından gerçekleştirildiğini tespit etmek için geniş çaplı soruşturma başlattı. Vatandaşlar, “Camiye yapılan bu elektronik saldırı, doğrudan dini değerlere yönelmiş bir provokasyondur” açıklamasını yaptı. Sosyal medyada ise Kemalist çevrelerin bu olayı “şaka” olarak lanse etmesi tepki çekti.

1
Yorumlar

iki cihanın güneşi

onlara kemalist demek az olur müşrik yahudi yunan ermeni tohumu denir bu ülke müslümanların kemalistlerde kim oluyor

NURSULTAN NAZARBAYEV

Islam'i resmi din olarak kabul ediyor ve bundan gurur duyuyoruz, fakat müslümanligimizi konu ederek hiçbir yere gelemeyiz. Müslüman olmamiz Arap gibi yasamamiz anlamina gelmiyor. Kazakistan'da resmi kurumlarda basortusu, çarsaf, peçe sakal gibi seyler olamaz. Resit olmamis cocuklara din dersi asla verilemez. Hele kadinlarimizi kapatmamizi hickimse aklindan geçirmesin, cunku biz Arap degil, Turkuz !
