Bahçelievler’de Anneler Günü unutulmadı

Bahçelievler Belediyesi sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu bu günlerde, Anneler Günü’nü unutmayarak kapı kapı dolaşıp, şehit anneleri ve yaşlı annelere hediye ve çiçek takdim etti.

Bahçelievler Belediyesi, yeni tip korona virüsle (Covid-19) mücadele kapsamında hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasına denk gelen Anneler Günü’nü unutmadı. Kapı kapı gezerek şehit anneleri ve yaşlı annelerin Anneler Günü’nü kutlayıp çiçek ve hediye takdim ettiler.

Evi ziyaret edilen Emine Bakır, “Allah sizden razı olsun. Allah işinizi rast getirsin. Güzel günler nasip etsin hepinize. Sizlerin sayesinde biz burada sağlam oturabiliyoruz. Hastalıktan hepinizi korusun inşallah” dedi.

Ziyaret edilen 104 yaşındaki Şakire Cankare ise “Allah sizi esirgemesin, Allah size afiyet versin, Kur’an okurum namazımı kılarım, ibadet ederim, bazen kap yıkarım, bazen iş yaparım” dedi.

"Ziyarete geliyorlar, bizi sevindiriyorlar"

Evde ziyaret edilen şehit eşi Şükran Savaş da “Anneler Günü kutlu olsun ziyarete geliyorlar, bizi sevindiriyorlar. Eşimi teğmenken kaybettim nur içinde yatsın mekanı cennet olsun. Çok yakışıklı bir adamdı. 50 seneyi geçti" diye konuştu.

Babasıyla ilgili konuşan şehit kızı ise, “Yeni evlilermiş 1 senelik. Babam milli basketçi jet pilotu, uçma sevdalısıymış o yüzden bu mesleği seçmiş. 1959 Aralık ayında annem bana hamileymiş o zaman şehit olmuş" şeklinde konuştu.