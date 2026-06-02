SON DAKİKA
Bahçelievler'de 4 Bin 100 Çocuk Bisikletine Kavuştu
Yerel

Bahçelievler’de 4 Bin 100 Çocuk Bisikletine Kavuştu

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Bahçelievler’de 4 Bin 100 Çocuk Bisikletine Kavuştu

Bahçelievler Belediyesi’nin çocukları spora ve sağlıklı yaşama teşvik etmek amacıyla sürdürdüğü “Her Ay 100 Bisiklet” projesi kapsamında, 41’inci Geleneksel Bisiklet Dağıtım Töreni gerçekleştirildi. Törende 200 çocuk daha bisiklet sahibi olurken, bugüne kadar bisiklet hediye edilen çocuk sayısı 4 bin 100’e ulaştı.

Çocukların fiziksel gelişimlerine katkı sunmak, spor alışkanlığı kazandırmak ve başarılarını ödüllendirmek amacıyla başlatılan proje, ailelerden de yoğun ilgi görüyor. Bahçelievler Belediyesi, “Bahçelievler’de bisikletsiz çocuk kalmayacak” hedefiyle projeyi aralıksız sürdürüyor.

Törende konuşan Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır, sporun çocukların sağlıklı bireyler olarak yetişmesinde önemli bir yere sahip olduğunu belirterek, “Sevgili çocuklar, telefon ve bilgisayar oyunları hayatımızın bir gerçeği. Ancak gününüzün tamamını ekran başında geçirmenizi istemiyoruz. Dışarı çıkın, bisiklete binin, spor yapın, arkadaşlarınızla vakit geçirin. Bisiklet sadece bir ulaşım aracı değil; özgürlüğün, hareketin ve sağlıklı yaşamın sembolüdür” dedi.

 

Ailelere de seslenen Başkan Bahadır, çocuklarla güçlü iletişim kurmanın önemine vurgu yaparak, “Evlatlarımız bizden çekinmemeli; hata yaptıklarında korkmadan gelip bizimle konuşabilmelidir. Çocuklarımızın sporla, sanatla ve eğitimle iç içe büyümesi için hep birlikte gayret göstermeliyiz” ifadelerini kullandı.

Program, çocuklara bisikletlerinin teslim edilmesi ve hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.

hüseyin

Bisiklet yolu ve Parkları olmayan memleketimde çocuklara Bisiklet dağıtmak....
+90 (553) 313 94 23