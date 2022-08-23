Bahçelievler sular saat kaçta gelecek? Bahçelievler Bağcılar su kesinti saatleri 23 Ağustos Salı
Hangi ilçelerde sular saat kaçta gelecek? 23 Ağustos Salı günü İstanbul'un bazı ilçelerinde su kesintileri yaşanıyor. Su kesintilerinden etkilenen mahallelerde yaşayanlar ise 'Sular ne zaman gelecek?' sorusunun cevabını araştırıyor. Peki, sular yarın mı gelecek? 24 Ağustos Çarşamba su kesinti saatleri güncel
23 Ağustos Salı akşamı başlayan su kesintilerinin ne zaman saat kaçta sona ereceği merak ediliyor. Peki, Zeytinburnu’nda sular saat kaçta gelecek?
Bahçelievler sular saat kaçta gelecek? Bahçelievler Bağcılar su kesinti saatleri 23 Ağustos Salı
İlçe : Bahçelievler
Etkilenen Mahalleler : Zafer Mah,Yenibosna Merkez Mah,Şirinevler Mah,Çobançeşme Mah,Kocasinan Merkez Mah,Hürriyet Mah,Siyavuşpaşa Mah,Soğanlı Mah
Arıza Sebebi : İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebiyle 1600 Mm Çaplı Ana İsale Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 23.08.2022 21:52
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 24.8.2022 tarihinde saat 6:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Bağcılar
Etkilenen Mahalleler : Kazım Karabekir Mah,Barbaros Mah
Arıza Sebebi : İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebiyle 1600 Mm Çaplı Ana İsale Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 23.08.2022 21:52
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 24.8.2022 tarihinde saat 6:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Sarıyer
Etkilenen Mahalleler : Tarabya Mah,Yeniköy Mah,Çamlıtepe Mah,Kireçburnu Mah,Cumhuriyet Mah,Darüşşafaka Mah,Ferahevler Mah
Arıza Sebebi : İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebiyle Elektrik Enerjisi Problemi
Başlama Tarihi : 23.08.2022 21:21
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 24.08.2022 tarihinde saat 00:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Zeytinburnu
Etkilenen Mahalleler : Sümer Mah,Nuripaşa Mah
Arıza Sebebi : İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebiyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 23.08.2022 17:10
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 24.8.2022 tarihinde saat 0:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir