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Yaşam Bahçelievler sular saat kaçta gelecek? Bahçelievler Bağcılar su kesinti saatleri 23 Ağustos Salı
Yaşam

Bahçelievler sular saat kaçta gelecek? Bahçelievler Bağcılar su kesinti saatleri 23 Ağustos Salı

Hangi ilçelerde sular saat kaçta gelecek? 23 Ağustos Salı günü İstanbul'un bazı ilçelerinde su kesintileri yaşanıyor. Su kesintilerinden etkilenen mahallelerde yaşayanlar ise 'Sular ne zaman gelecek?' sorusunun cevabını araştırıyor. Peki, sular yarın mı gelecek? 24 Ağustos Çarşamba su kesinti saatleri güncel

Yeniakit Publisher
2022-08-23 22:53:00 -
Bahçelievler sular saat kaçta gelecek? Bahçelievler Bağcılar su kesinti saatleri 23 Ağustos Salı

23 Ağustos Salı akşamı başlayan su kesintilerinin ne zaman saat kaçta sona ereceği merak ediliyor. Peki, Zeytinburnu’nda sular saat kaçta gelecek?

Bahçelievler sular saat kaçta gelecek? Bahçelievler Bağcılar su kesinti saatleri 23 Ağustos Salı

İlçe        :              Bahçelievler

Etkilenen Mahalleler     :              Zafer Mah,Yenibosna Merkez Mah,Şirinevler Mah,Çobançeşme Mah,Kocasinan Merkez Mah,Hürriyet Mah,Siyavuşpaşa Mah,Soğanlı Mah

Arıza Sebebi      :              İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebiyle 1600 Mm Çaplı Ana İsale Hattı Arızası

Başlama Tarihi   :              23.08.2022 21:52

Bitiş Tarihi           :              Çalışmanın tahmini olarak 24.8.2022 tarihinde saat 6:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe        :              Bağcılar

Etkilenen Mahalleler     :              Kazım Karabekir Mah,Barbaros Mah

Arıza Sebebi      :              İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebiyle 1600 Mm Çaplı Ana İsale Hattı Arızası

Başlama Tarihi   :              23.08.2022 21:52

Bitiş Tarihi           :              Çalışmanın tahmini olarak 24.8.2022 tarihinde saat 6:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe        :              Sarıyer

Etkilenen Mahalleler     :              Tarabya Mah,Yeniköy Mah,Çamlıtepe Mah,Kireçburnu Mah,Cumhuriyet Mah,Darüşşafaka Mah,Ferahevler Mah

Arıza Sebebi      :              İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebiyle Elektrik Enerjisi Problemi

Başlama Tarihi   :              23.08.2022 21:21

Bitiş Tarihi           :              Çalışmanın tahmini olarak 24.08.2022 tarihinde saat 00:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe        :              Zeytinburnu

Etkilenen Mahalleler     :              Sümer Mah,Nuripaşa Mah

Arıza Sebebi      :              İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebiyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi   :              23.08.2022 17:10

Bitiş Tarihi           :              Çalışmanın tahmini olarak 24.8.2022 tarihinde saat 0:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir

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