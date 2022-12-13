Bahçelievler Belediye’sine memur ve zabıta memuru alınacak

ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre; Zabıta Memuru kadroları için sözlü ve uygulamalı sınavına katılabilmek için; Zabıta Memuru kadrolarına yapılacak başvurular; sadece şahsen yapılacak olup, adaylar, 23.01.2023-27.01.2023 tarihleri arasında mesai saatleri içinde (09.00-12.30 / 13.00-16.30 saatleri arasında) istenilen belgeleri ile birlikte, sağlık personeli gözetiminde boy ve kilo ölçümünü yapmak üzere Bahçelievler Belediyesi Teknik Hizmetler Binası, Cemil Meriç Kültür Merkezi Çobançeşme Mahallesi Sanayi Cad. No:48 Yenibosna-Bahçelievler/İSTANBUL adresine şahsen müracaat ederek başvurularını yapacaklardır.

Başvurular şahsen yapılacaktır. Posta ile veya diğer şekilde yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

Diğer Memur kadroları için sözlü sınavına katılabilmek için; Adaylar, sözlü sınava katılabilmek için istenilen belgeler ile birlikte 23.01.2023- 27.01.2023 tarihleri arasında (mesai saatlerinde);

Elektronik ortamda yapılan başvurulara istenilen belgeler eklenerek, başvuru tarihleri içerisinde Belediyemizin memuralimi.bahcelievler.bel.tr internet adresine gönderilebilecektir. 4. Bahçelievler Belediyesi Teknik Hizmetler Binası, Cemil Meriç Kültür Merkezi Çobançeşme Mahallesi Sanayi Cad. No:48 Yenibosna-Bahçelievler/İSTANBUL adresine şahsen, 5. “Bahçelievler Belediye Başkanlığı İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü Şirinevler Mah. Barbaros Cad. No: 9, 34182 Bahçelievler/İSTANBUL” adresine İadeli taahhütlü posta yolu ile müracaatlarını yapabileceklerdir.

Postadaki gecikmeler ve duyuruda belirtilen süre içinde yapılmayan başvurular dikkate alınmayacaktır.

Eksik bilgi ve belgelerle ya da nitelikleri uygun olmadığı halde yapılan başvurular, değerlendirmeye alınmayacaktır.

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