Bahçelievler Belediyesi'nden Öğrencilere Eğitim Boyunca Ücretsiz Ulaşım Desteği

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) yönetiminin öğrencilere yönelik yalnızca "1 aylığına 1 TL" kampanyasını sınırlı bir siyasi propaganda olarak sürdürmesine rağmen, Bahçelievler Belediyesi Türkiye genelinde bir ilke imza atmaya devam ediyor. Bahçelievler Belediyesi, nerede okursa okusun tüm Bahçelievlerli öğrencilerin aylık ulaşım abonmanlarını yıllardır kesintisiz ve tamamen ücretsiz olarak karşılıyor.

EĞİTİMDE KALICI HİZMET VİZYONU

Siyasette günü kurtaran hamleler ve geçici projeler yerine kalıcı eserler ortaya koyan Bahçelievler Belediyesi, eğitime ve gençlere verdiği desteği her alanda kanıtlamaya devam ediyor. Son dönemde bazı yerel yöneticilerin sadece bir aylık süreyle sınırlı tuttuğu indirim girişimlerine karşılık, Bahçelievler Belediyesi’nin hayata geçirdiği kalıcı hizmet, yerel yönetim vizyonundaki farkı gözler önüne seriyor.

YIL BOYUNCA ÜCRETSİZ ULAŞIM

Bahçelievler Belediyesi’nin hayata geçirdiği uygulama sayesinde, ilçede ikamet eden ve Türkiye’nin neresinde olursa olsun üniversite eğitimi gören öğrenciler, aylık ulaşım abonman ücreti derdinden tamamen kurtulmuş durumda. Geçici algı operasyonları ve kısa süreli seçim yatırımlarının aksine, belediye gençlerin bütçesine yıl boyunca destek veriyor.

BAŞKAN BAHADIR'DAN İBB'YE TEPKİ

Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır, "Biz İstanbul’daki gençlerimizin ulaşım hakkından söz ediyoruz. Gençlerin eğitim hayatını kolaylaştırmak, onların bütçesine destek olmak bizim sorumluluğumuzdur. Ancak diğer tarafta, ‘Ulaşımı ucuzlatacağız’ vaadiyle göreve gelen İBB yönetiminin 2019’dan bu yana ulaşım tarifelerinde yaptığı artışlar da kamuoyunun malumudur. Göreve geldiklerinden bu yana ulaşıma yüzde bin 515 oranında zam yaptınız" ifadelerini kullandı.

ÖĞRENCİLİKTE YAŞA TAKILANLAR VURGUSU

İBB yönetiminin öğrencileri mağdur ettiğini belirten Bahadır, "İstanbul’da öyle bir yönetim anlayışı var ki, öğrencilere yeni bir kavram kazandırdınız: ÖYT - Öğrencilikte Yaşa Takılanlar! Maalesef hâlâ 30 yaş üstündeki öğrenci arkadaşlarımız İBB’nin katı kuralları yüzünden ulaşım indiriminden faydalanamıyorlar" dedi.