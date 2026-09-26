Ünlü şarkıcı vasiyetini açıkladı: 'O ölünce karar verdim!'
Kadir İnanır'ın vasiyeti Türkiye'nin gündemini meşgul ederken, Şarkıcı Cenk Eren'de kendi vasiyetini açıkladı. Şarkıcı bu kararı Metin Arolat'ın ölümünden sonra aldığını belirtti.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.
Kadir İnanır'ın vasiyeti Türkiye'nin gündemini meşgul ederken, Şarkıcı Cenk Eren'de kendi vasiyetini açıkladı. Şarkıcı bu kararı Metin Arolat'ın ölümünden sonra aldığını belirtti.
77 yaşında hayatını kaybeden Yeşilçam'ın usta oyuncusu Kadir İnanır'ın vefatının ardından gündeme gelen vasiyet tartışmaları gündemden düşmüyor.
Katıldığı etkinlikte kendisine yöneltilen soruları yanıtlayan şarkıcı Cenk Eren, hem Kadir İnanır’ın vasiyeti etrafında yaşanan tartışmalara ilişkin görüşlerini paylaştı hem de vasiyetiyle ilgili açıklamalarda bulundu.
KADİR İNANIR’IN VASİYETİ HAKKINDA KONUŞTU Kadir İnanır ile Jülide Kural’ın uzun yıllara dayanan birlikteliğine değinen Cenk Eren, mirasın kime bırakıldığı üzerinden yürütülen tartışmaları doğru bulmadığını söyledi.
KADİR İNANIR'IN VASİYETİNE DESTEK
2. Sayfa mikrofonuna konuşan Eren, vasiyetle ilgili şu ifadeleri kullandı:
"Şimdi imza olsaydı, akrabaları 'Bize niye bırakmadın?' diyebilecekler miydi? Bir imza mıdır? İmza değil işte, sonuçta orada 25 senedir yanında olan birisi. Onu uygun görmüş, ona bırakmış. Öyle düşünmüş dayısı. Bunu sorgulamamak lazım. Bunu sorgulamak çok doğru bir şey değil.
METİN AROLAT'TAN SONRA VASİYETİNİ HAZIRLADIĞI ORTAYA ÇIKTI
Ben de dayıyım, benim de çocuğum yok, benim de yeğenlerim var. Ben vasiyetimi Metin Arolat'tan sonra yazdım."
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23