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Ünlü şarkıcı vasiyetini açıkladı: 'O ölünce karar verdim!'

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Ünlü şarkıcı vasiyetini açıkladı: 'O ölünce karar verdim!'

Kadir İnanır'ın vasiyeti Türkiye'nin gündemini meşgul ederken, Şarkıcı Cenk Eren'de kendi vasiyetini açıkladı. Şarkıcı bu kararı Metin Arolat'ın ölümünden sonra aldığını belirtti.

#1
Foto - Ünlü şarkıcı vasiyetini açıkladı: 'O ölünce karar verdim!'

77 yaşında hayatını kaybeden Yeşilçam'ın usta oyuncusu Kadir İnanır'ın vefatının ardından gündeme gelen vasiyet tartışmaları gündemden düşmüyor.

#2
Foto - Ünlü şarkıcı vasiyetini açıkladı: 'O ölünce karar verdim!'

Katıldığı etkinlikte kendisine yöneltilen soruları yanıtlayan şarkıcı Cenk Eren, hem Kadir İnanır’ın vasiyeti etrafında yaşanan tartışmalara ilişkin görüşlerini paylaştı hem de vasiyetiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

#3
Foto - Ünlü şarkıcı vasiyetini açıkladı: 'O ölünce karar verdim!'

KADİR İNANIR’IN VASİYETİ HAKKINDA KONUŞTU Kadir İnanır ile Jülide Kural’ın uzun yıllara dayanan birlikteliğine değinen Cenk Eren, mirasın kime bırakıldığı üzerinden yürütülen tartışmaları doğru bulmadığını söyledi.

#4
Foto - Ünlü şarkıcı vasiyetini açıkladı: 'O ölünce karar verdim!'

KADİR İNANIR'IN VASİYETİNE DESTEK

#5
Foto - Ünlü şarkıcı vasiyetini açıkladı: 'O ölünce karar verdim!'

2. Sayfa mikrofonuna konuşan Eren, vasiyetle ilgili şu ifadeleri kullandı:

#6
Foto - Ünlü şarkıcı vasiyetini açıkladı: 'O ölünce karar verdim!'

"Şimdi imza olsaydı, akrabaları 'Bize niye bırakmadın?' diyebilecekler miydi? Bir imza mıdır? İmza değil işte, sonuçta orada 25 senedir yanında olan birisi. Onu uygun görmüş, ona bırakmış. Öyle düşünmüş dayısı. Bunu sorgulamamak lazım. Bunu sorgulamak çok doğru bir şey değil.

#7
Foto - Ünlü şarkıcı vasiyetini açıkladı: 'O ölünce karar verdim!'

METİN AROLAT'TAN SONRA VASİYETİNİ HAZIRLADIĞI ORTAYA ÇIKTI

#8
Foto - Ünlü şarkıcı vasiyetini açıkladı: 'O ölünce karar verdim!'

Ben de dayıyım, benim de çocuğum yok, benim de yeğenlerim var. Ben vasiyetimi Metin Arolat'tan sonra yazdım."

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