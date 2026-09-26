Ünlü şarkıcı vasiyetini açıkladı: 'O ölünce karar verdim!'

"Şimdi imza olsaydı, akrabaları 'Bize niye bırakmadın?' diyebilecekler miydi? Bir imza mıdır? İmza değil işte, sonuçta orada 25 senedir yanında olan birisi. Onu uygun görmüş, ona bırakmış. Öyle düşünmüş dayısı. Bunu sorgulamamak lazım. Bunu sorgulamak çok doğru bir şey değil.