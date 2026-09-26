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Bugünden itibaren zamlı olarak satılacak! İşte simidin yeni fiyatı

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Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Bugünden itibaren zamlı olarak satılacak! İşte simidin yeni fiyatı

İstanbul’da simit fiyatlarında artışa gidildi. 25 liralık satış fiyatı, sabah saatleri itibarıyla 30 liraya yükseldi.

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Foto - Bugünden itibaren zamlı olarak satılacak! İşte simidin yeni fiyatı

Çalışanların ve öğrencilerin en pratik ve bütçe dostu öğün alternatifi olan simit, yeni fiyatıyla tezgahtaki yerini aldı.

#2
Foto - Bugünden itibaren zamlı olarak satılacak! İşte simidin yeni fiyatı

Fırıncı esnafı ve tezgah sahipleri un, susam, maya ve işletme giderlerindeki maliyet artışları sebebiyle fiyat düzenlemesinin kaçınılmaz olduğunu savundu.

#3
Foto - Bugünden itibaren zamlı olarak satılacak! İşte simidin yeni fiyatı

Simidin fiyatı 25 liradan 30 liraya yükseldi.

#4
Foto - Bugünden itibaren zamlı olarak satılacak! İşte simidin yeni fiyatı

Vatandaşlar, simidin yanında tüketilen çay ve peynir gibi temel ürünlerle birlikte en basit kahvaltının dahi maliyetinin yükseldiğini belirtti.

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