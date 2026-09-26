Bugünden itibaren zamlı olarak satılacak! İşte simidin yeni fiyatı
İstanbul’da simit fiyatlarında artışa gidildi. 25 liralık satış fiyatı, sabah saatleri itibarıyla 30 liraya yükseldi.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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İstanbul’da simit fiyatlarında artışa gidildi. 25 liralık satış fiyatı, sabah saatleri itibarıyla 30 liraya yükseldi.
Çalışanların ve öğrencilerin en pratik ve bütçe dostu öğün alternatifi olan simit, yeni fiyatıyla tezgahtaki yerini aldı.
Fırıncı esnafı ve tezgah sahipleri un, susam, maya ve işletme giderlerindeki maliyet artışları sebebiyle fiyat düzenlemesinin kaçınılmaz olduğunu savundu.
Simidin fiyatı 25 liradan 30 liraya yükseldi.
Vatandaşlar, simidin yanında tüketilen çay ve peynir gibi temel ürünlerle birlikte en basit kahvaltının dahi maliyetinin yükseldiğini belirtti.
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