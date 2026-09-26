Efsane otomobil geri dönüyor! Tamamen elektrikli olacak!
Fransız otomobil dev Renault, 1964 yılına yarış dünyasında rüzgar gibi esen Renault 8 Gordini'yi tamamen elektrikli iki kişilik bir spor coupe olarak yeniden canlandırdı.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.
Fransız otomobil dev Renault, 1964 yılına yarış dünyasında rüzgar gibi esen Renault 8 Gordini'yi tamamen elektrikli iki kişilik bir spor coupe olarak yeniden canlandırdı.
Fransız üretici Renault, köklü geçmişindeki ikonik otomobilleri modern elektrik çağına taşıma vizyonuna bir yenisini daha ekledi. Şirket, motor sporları tarihinin en bilinen modellerinden biri kabul edilen ve 1964'te dağ yollarında fırtınalar estiren Renault 8 Gordini'yi tamamen elektrikli bir konsept coupe olarak tanıttı.
Kafe yarışçısı tarzı ve karbon fiber gövde Orijinal modelin karakteristik tasarımına sadık kalınarak hazırlanan konsept, iki tekerlek dünyasında yaygın olan "café racer" akımını otomobile uyarlıyor. Karbon fiber malzemeden üretilen hafif gövdesiyle dikkat çeken araç 4,12 metre uzunluk, 1,88 metre genişlik ve 1,27 metre yükseklik ölçülerine sahip.
Önde 19 inç, arkada 20 inçlik geniş alaşım jantlarla desteklenen coupe, burun kısmındaki 6 adet üç boyutlu yuvarlak LED aydınlatması ve ızgarasız V formuyla ayırt ediliyor. Efsanevi Bleu de France mavisi üzerine işlenen ikonik çift beyaz yarış şeridi ise modelin geçmişine doğrudan selam gönderiyor.
Kokpitte analog döneme dijital dokunuş Aracın iç mekanında alışılagelmiş devasa multimedya panelleri yerine geçmişin yarış sadeliği korunuyor.
Ön konsol boyunca uzanan fırçalanmış alüminyum hat üzerine yerleştirilen kalın çerçeveli yuvarlak göstergeler, sürücüye engelsiz bir görüş alanı sağlıyor.
Mavi Alcantara ve deri kaplamalarla zenginleştirilen kabinde gereksiz tüm ayrıntılar elenerek mekanik his ön plana çıkarılıyor.
Arka itiş keyfi ve 270 beygirlik elektrik motoru Teknik tarafta konseptin arka aksına yerleştirilen elektrik motoru, doğrudan arka tekerleklere 270 beygir güç iletiyor. Markanın tasarımcıları tarafından çizilen 300'ü aşkın eskiz arasından seçilerek hayata geçirilen bu özel çalışma, gelecekteki seri üretim modellere ilham kaynağı olacak tasarım çizgileri barındırıyor. Ancak şirket yönetimi, modelin seri üretime girmeyeceğini ve tek seferlik deneysel bir tasarım çalışması olarak kalacağını vurguluyor.
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23