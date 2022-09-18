Bahçeli'den tepki: Sultan Vahdettin hain değildir!

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tunç Soyer'a tepki göstererek, "Sultan Vahdettin kusurları olsa da hain değildir" dedi.

Bahçeli, Kayseri'de "2023’e Doğru: Aday Belli, Karar Net" mitinginde açıklamalarda bulundu.

Bahçeli'nin açıklamalarından satır başları:

Yürekten inanmayım ki bugünkü toplantımız millet hayatımızda ve milli tarihimizde Türk milletinin 2023 umutlarının müjdesi olarak anılacaktır. Buradan yükselen ses Türkiye'nin milli onurunu kıyamete kadar koruma ve kollama iradesidir. Türkiye içeride ihanet, dışarıda husumet sarmalındadır.

Tarihimizi yargılıyorlar, milletimizi sorguluyorlar, milli birlik ve dayanışma azmimizi kurcalıyorlar. Bunu yaparken demokrasiyi istismar ediyorlar. Öncelikle tavır geliştirmemiz bir irade beyan etmemiz gerekiyor.

Önemle altını çiziyorum ki tüm gözler üzerimizdedir, uyanık mıyız bunu gözlüyorlar. Aciz miyiz bunu inceliyorlar, yılgın mıyız bunu irdeliyorlar, tıpkı Ergenekon'da dağları eriten ateş gibi bütün Türkiye'yi sardı. Buğdayımız var demesinler, ambara girince geliyorum demesinler, Kayseri'yi görünce davetsiz gelen döşeksiz oturmaya mecburdur. Zalimler gelir, Afyonkarahisar'dan İzmir'e kadar kovalanır.

MHP'ye kefen biçiyorlardı, anket şirketleri parayla yemleyip düzenek kuruyorlardı. Yüzleri kızarmadan yıkım planı yapıyorlardı.

2023'te hem Cumhurbaşkanı seçeceğiz, hem de 28. dönem milletvekili seçimini yapacağız.

Zillet İttifakı'ndan hiç bir halt olmaz, olamaz. Bunların itibarları sıfırlanmıştır. Daldaki çürük meyve neyse Zillet İttifakı odur.

"Bizim adayımız belli kararımız nettir"

Kılıçdaroğlu bu evetleri duydukça başını sokacak bir ağaç kovuğu arayacak. Zilletin diğer failleri birbirine daha da düşecek, sığınacak bahane bulamayacak. Onların adayı şu olmuş bu olmuş önemli değil, kaldı ki henüz icazet gelmedi. Bir isim üzerinde anlaşamayanların milletin geleceği için nasıl uzlaşacaktır. Zillet İttifakı’ndan hiçbir halt olmaz. Bunları itibarları sıfırlanmış, onlar varsın aday falı atsınlar. Bizim adayımız belli kararımız nettir. Sözümüz senet, özümüz kefildir. 2023 yılında Cumhurbaşkanı adayımız sayın Recep Tayyip Erdoğan’dır.

"Sultan Vahdettin kusurları da olsa hain değildir"

Son günlerde tarihimiz tartışma girişimleri Vandal bir ilkesizlik düzeyine ulaşmıştır. Dünya’nın hiçbir yerinde atasına ülkesindeki bir güruh kadar yıkıcı konuşan yoktur. Dünya’nın hiçbir yerinde milli kültüre saldıran görülmemiştir.

Tarihte gerçekte ne olup bittiğinin araştırılması tarihçilerin işidir. Biz tarihimizi ideolojik gayelerle saldıranlara müsaade etmeyiz. Türk tarihi onların tarihi değildir. Cumhuriyeti cumhurla kucaklayan ya Osmanlı’nın inanmış bir devlet görevlisidir. Karakter aynıdır. Hepsi birlikte Türk milletinin şerefli evlatlarıdır.

Tarihimizi aşağılamaya çalışan köksüzlere müsaade yok.

Kadir kıymet bilmeyen Türkiye muhalifi kaymak tabaka bizi biz yapan değerleri alçakça hedef almaktadır.

Bu CHP zihniyetinin günahları diz boyudur.

İzmir’in meşrebi ağır yaralı belediye başkanı ne öğrenmişse zalim babasından öğrenmiştir. Bugünkü CHP zihniyeti gece ile gündüz gibi farklı. Kılıçdaroğlu tarih bilmez, erdem bilmez, edep bilmez bildiği tek şey yalandır, izansızlıktır.

Sultan Vahdettin kusurları da olsa hain değildir. Kılıçdaroğlu Sakarya Savaşı’nın Sakarya'da yapıldığını zannediyormuş. Konuşmasına toplu alkış olması da cehalet örneğidir.