Bahçeli'den 'tam altın' tepkisi

Bahçeli, "Cumhur İttifakı ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, hayatın ve hadiselerin arkasında değil, önündedir. Geldiğimiz bu aşamada Türkiye başkalarının gündeminde nesne değil, kendi gündeminin öznesidir." dedi.

Bahçeli, partisinin Kent Meydanı'nda düzenlenen "14 Mayıs'ta Aziz Milletim Sıra Sende" temalı açık hava toplantısında, 14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği Genel Seçimlerinin ülke için hayırlı olmasını diledi.

Afrika'dan Balkanlar'a, Latin Amerika'dan Ortadoğu'ya, Uzak Doğu Asya'dan Kafkaslara, Asya steplerinden Avrupa'ya varıncaya kadar huzursuzluk ve ufuksuzluğun her yeri sardığını ifade eden Bahçeli, "Kısaca özetlediğim böylesi bir dünya panoramasında Türkiye yıldız gibi parlamakta, nihayetinde pozitif ayrışmaktadır. Çünkü Türkiye emin, ehil ve tecrübeli bir iradenin yönetimindedir. Bu kazanımı heba edemeyiz, heder edemeyiz, israf edemeyiz, tarihin gerisine düşemeyiz. Cumhur İttifakı'nın fedakarca mücadelesi, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin muharrik ve müteyakkız vasfı ülkemizin elini güçlendirmekte, her alan ve sahada öne çıkmasını temin etmektedir." diye konuştu.

Devleti yönetmek için iradeye ihtiyaç duyulduğunu vurgulayan Bahçeli, "Cumhur İttifakı ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, hayatın ve hadiselerin arkasında değil, önündedir. Geldiğimiz bu aşamada Türkiye başkalarının gündeminde nesne değil, kendi gündeminin öznesidir. Devleti yönetmek için irade lazımdır. Devleti yönetmek için bağımsız bir vicdan gereklidir. Devleti yönetmek için yeni yüzyılı Türkçe okumak, dünyayı başkent Ankara'nın vizyonuyla kavramak vazgeçilemez bir sorumluluktur. Tecrübe derseniz Cumhur İttifakı'ndadır. Geleceği kuşatan dört başı mamur projeler Cumhur İttifakı'ndadır. Türk bayrağını yükselten, Türkiye'nin değerine değer katan irade Cumhur İttifakı'dır. Ülkemizi imrenilecek gelişmişlik seviyesine çıkaracak akıl, ahlak, siyaset, strateji, hakim ve hadim ruh Cumhur İttifakı'yla mündemiçtir. Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı olacak kişi hem kalben, hem kafa yapısı bakımından, hem de karakter itibariyle milli olmak zorundadır." ifadelerini kullandı.

"Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem vaadiyle Türkiye'nin önü kesilmek isteniyor"

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Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik eleştirilerde bulunan Bahçeli, "Cumhura baş olmak oyuncak değildir. Cumhura baş olmak Kılıçdaroğlu'nun harcı asla değildir. Hazine'den tam altın dağıtma aldatmasıyla milletimizin aklını çelmeyi düşünenler Dimyat'a pirince giderken evdeki bulgurdan da olacaklardır. Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı adaylığı PKK'nın onayından geçmiştir. Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı adaylığına FETÖ 'tamam' demiş, destek vermiştir. 15 Temmuz hain ve haşhaşi darbe teşebbüsünün rövanşını almak isteyenler Kılıçdaroğlu'nun arkasında kuyruğa girmişlerdir. Durum bu kadar vahim, bu denli skandaldır. Kandil'e yuvalanmış PKK'nın elebaşları teker teker Kılıçdaroğlu'na destek açıklaması yapıyorlar. Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem vaadiyle Türkiye'nin önü kesilmek isteniyor. Kılıçdaroğlu'nun Türkiye'yi yönetecek ne bilgisi, ne de kültürü vardır. Dünyanın ağırlaşan meselelerini kavrayacak akıl ve sezgiden mahrumdur. Türkiye'nin bölgesinde ve küresel alanda sözü dinlenen ülke olmasını hazmedemiyorlar. 'Soğan' diyorlar, yapılan köprülere karşı çıkıyorlar. 'Patates' diyorlar, yollara, tünellere, demir yollarına, barajlara, hava limanlarına, uzaya fırlatılan uydulara, denize indirilen uçak gemisine, gökyüzünde süzülen milli muharip savaş uçaklarına itiraz edip kara çalıyorlar. YPG elebaşı İHA'dan, SİHA'dan şikayet ediyor, aynı tutumu CHP, İYİ Parti ve diğer zillet partileri de sahipleniyor. Biz Türk milletine hizmetkarlıktan şeref duyuyoruz, CHP'liler ABD’yi nasıl tatmin ve memnun edeceklerini düşünüyorlar." dedi.

"14 Mayıs 2023 tarihinde Türk milleti azgın fitneye geçit vermeyecektir"

Bahçeli, 14 Mayıs'ta Türk milletinin sandıkta gereken cevabı vereceğini söyleyerek, "14 Mayıs 2023 tarihinde Türk milleti azgın fitneye geçit vermeyecektir. Hiçbir şer odağı boş hayale kapılmasın. Cumhur İttifakı oldukça yenilmemizi ve yıkılmamızı hedefleyenler her zaman hüsrana uğrayacaktır. Bundan kaçış yoktur. Kurtuluşları söz konusu değildir. Artık bütün yollar 14 Mayıs 2023 tarihine açılmaktadır. Vakit anbean yaklaşmakta, çember günbegün daralmaktadır. Bizim adayımız belli, kararımız nettir. Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dır. Hedefimiz Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın açık ara farkla tekrar Cumhurbaşkanı seçilmesi, TBMM'de milletvekili sayısı ve siyasal destek itibariyle çok güçlü bir Milliyetçi Hareket Partisi grubunun ve Cumhur İttifakı'nın tezahür etmesidir." ifadelerini kullandı.

Bahçeli, konuşmasının ardından seçmenlere MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Çankırı Milletvekili Adayı Pelin Yılık ve MHP Çankırı Milletvekili Adayı İsmail Arslaner ile birlikte karanfil dağıttı.