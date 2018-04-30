Bahçeli'den son dakika açıklaması
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Twitter hesabından Kandil mesajı paylaşırken gündemde ki konularla ilgilide açıklamalarda bulundu.30 Nisan 2018 Pazartesi 20:54
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Günahın çıkmazında yolunu kaybedenler, Hakk’ın izinden,hakikatin çizgisinden sapan zavallılardır.Bunlar için vefa teferruattır. Bunlar için her değere veda tıynettir.Bunlara ne söylense nafile, ne yapılsa temelsizdir. Ve bunların hesabı, karanlık planları mutlaka ters tepecektir" dedi.
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