Bahçeli'den şaşırtan uçak kararı!

Yıllardır Türkiye’nin en uzak şehirlerine bile kara yoluyla gitmeyi tercih eden MHP Lideri Devlet Bahçeli son 5 yılda ikinci kez uçağa bindi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Malazgirt Zaferi kutlamaları için düzenlenecek törenlere katılmak üzere Muş'a gitti. Sürekli olarak karayolunu kullanan MHP Lideri, Muş'a uçakla gitmeyi tercih etti.

Ankara Esenboğa Havaalanı'ndan uçağa binen Devlet Bahçeli, Muş Sultan Alparslan Havalimanı'nda partililer tarafından karşılandı. MHP Lideri, son olarak 2015 yılında Almanya'da Avrupa Türk Konfederasyonu’nun düzenlediği etkinliğe katılabilmek için uçağa binmişti.