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Bahçeli'den S-400 çıkışı: Aksini iddia eden ya cahildir ya da işbirlikçidir

İstanbul'da muhtarlara seslenen MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, S-400 alımı nedeniyle Türkiye'yi hedef alan odaklara tepki göstererek, "Bu karara karşı çıkanlar ya cahildir ya da işbirlikçidir" dedi.

15 Haziran 2019 Cumartesi 10:31
Bahçeli'den S-400 çıkışı: Aksini iddia eden ya cahildir ya da işbirlikçidir

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, S-400 alımı nedeniyle Türkiye'yi hedef alan odaklara tepki göstererek, "Bu karara karşı çıkanlar ya cahildir ya da işbirlikçidir" dedi.

Devlet Bahçeli'nin açıklamalarından satırbaşları:

"Şu anda dünyanın gizli gündemi İstanbul seçimidir. 39 ilçenin 25'inde Cumhur İttifakı kazandı. 

Muhtarlıkların kaldırılması konusunda bir görüşümüz olmamıştır.

ABD'nin şımarıklığı, tehdit dili şirazesinden çıkmıştır. Türkiye sömürge ülkesi değildir. Türkiye icazetle kurulmuş köhne bir devlet hiç değildir. Büyük bir tarihimiz vardır, üzerine gölge düşmesine izin vermeyeceğimiz egemenlik haklarımız vardır. ABD'nin S-400 üzerinden Türkiye'yi ablukaya almaya çalışması iyi niyetli değildir. ABD'den gelen mektup tam bir akıl tutulmasıdır. ABD'nin mektupçu bakan vekili Rusya'nın savunma sistemini alırsanız ağır sonuçlarına katlanırsınız diyor. Bu dil emperyalist ve zorba bir dildir. Bu dile Ortaçağ'da bile denk gelmek neredeyse imkansızdır. Bu mektubun buruşturulup gerisin geriye gönderilmesi gerekmektedir.

Kindar kalemlerle yazılan mektuptan anlamayız. Türkiye hiç kimseye mecbur, hiç kimseye mahkum değildir. Biz tamam demeden hiç kimse başaramaz. Biz susmadan hiçbir hain odak emellerine ulaşamaz. Türkiye S-400'ü alacaktır. Bu iş bitmiş, konu kapanmıştır. Gerisini ABD düşünmelidir.

İstanbul seçimleri

Türk milleti İstanbul üzerinde oynanmak isteyen oyunların farkındadır. Bunların attıkları her adımda maskeleri düşüyor, gizli gündemleri deşifre oluyor. PKK İstanbul'a istikamet veremez. FETÖ söz söyleyemez. Mehmetçik katilleri İstanbul'da belediye yönetimini etkileyemez. İstanbul'un talihi terör yuvalarından gelen talimatlarla tayin edilemez. İnanıyorum ki İstanbullu kardeşlerimiz de bizimle aynı şuur ve kararlılıktadır.

31 Mart'tan sonra İstanbul seçimleri hakkında çok şey yazıldı, söylendi. Milliyetçi Hareket Partisi olarak seçimlerin yenilenmesi gerektiğini devamlı söyledik. İstanbul Büyükşehir Belediye seçimlerinin yenilenme sebepleri ayan beyan ortadadır. 2018 yılında yapılan bir kanuni düzenlemeyle sandık kurulu başkanları ve en az bir üyesinin kamu görevlisi olma şartına riayet edilmemesi seçimin güvenliğine gölge düşürmüştür."

Cumhur İttifakı'nın muazzam başarısı karşısında şaşkına dönmeleri normaldir. Cumhur İttifakı kazandığı sürece Türkiye karşıtı çevreler emellerine ulaşamayacaktır. İstanbul 23 Haziran'da geleceğine oynayacaktır. Tuzak kurmak isteyen iç ve dış odaklar bir aday etrafında kenetlenip onu desteklemektedir. Teröristbaşının heykelini dikme hayalinde olan bir hainin çizgisini beğendiğini belirten CHP adayından İstanbul'un geleceğine bir fayda yoktur."

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Haber Tarihi: 15 Haziran 2019 Cumartesi 10:31
  1. İstanbul
  2. Devlet Bahçeli
  3. S-400

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  • kanijekanije32 dk önce
    sen ne diyon bilader. hiç bir proje yok, fikir yok . anca beka,dış güçler, işbirlikçi,terörist, fetöcü . başka birşey biliyor mu acaba bu bahçeli. devletin istihbaratı yok mu. kimse bunlar yakalayın hepsini postalayın yurtdışına.

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