Bahçeli'den parti teşkilatına seçim genelgesi!
MHP lideri Devlet Bahçeli'nin parti teşkilatına gönderdiği genelgede "Cumhur ittifakının siyasi birlikten ziyade ülke, millet, güvenlik ve tarihi çıkarlarımız gözeten bir bir beka beraberliği olduğu unutulmamalı." denildi.04 Ocak 2019 Cuma 16:05
MHP lideri Devlet Bahçeli, parti teşkilatına seçim genelgesi gönderdi. Genelgede "Cumhur ittifakının siyasi birlikten ziyade ülke, millet, güvenlik ve tarihi çıkarlarımız gözeten bir bir beka beraberliği olduğu unutulmamalı." denildi.
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