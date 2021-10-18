  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Siyaset Bahçeli'den Özdemir Bayraktar için başsağlığı mesajı
Siyaset

Bahçeli'den Özdemir Bayraktar için başsağlığı mesajı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Türkiye'yi milli ve yerli silah sanayinde büyük başarıya ulaştıran BAYKAR Yönetimi Kurulu Başkanı Özdemir Bayraktar için başsağlığı mesajı yayımladı.

Yeniakit Publisher
2021-10-18 16:17:00 - 2021-10-18 16:26:23
Bahçeli'den Özdemir Bayraktar için başsağlığı mesajı

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, hayatını kaybeden BAYKAR Yönetimi Kurulu Başkanı Özdemir Bayraktar için başsağlığı mesajı yayınladı.

MHP Genel Başkanı Bahçeli, sosyal medya hesabından Özdemir Bayraktar için başsağlığı mesajı yayınladı.

"İnsansız hava aracı teknolojisinin yükselişinde kilit rol üstlenen..."

Genel Başkan Bahçeli paylaşımında, “Türkiye’mize yaptığı hizmetlerle milletimizin haklı takdir ve övgüsünü kazanan, milli ve yerli silah sanayinin gelişmesinde muazzam çabası olan, bu kapsamda öncü vasfıyla tanınan BAYKAR Yönetim Kurulu Başkanı Özdemir Bayraktar’ın vefatından büyük bir üzüntü duydum. İnsansız hava aracı teknolojisinin yükselişinde kilit rol üstlenen, aynı şekilde milli teknoloji hamlesinde müstesna bir yeri bulunan Özdemir Bayraktar’a Cenab-ı Allah’tan rahmetler niyaz ediyor; muhterem ailesine, sevenlerine ve aziz milletimize başsağlığı diliyorum” ifadelerine yer verdi.

Özdemir Bayraktar kimdir? Özdemir Bayraktar nereli kaç yaşında? Özdemir Bayraktar hayatı
Özdemir Bayraktar kimdir? Özdemir Bayraktar nereli kaç yaşında? Özdemir Bayraktar hayatı

Biyografi

Özdemir Bayraktar kimdir? Özdemir Bayraktar nereli kaç yaşında? Özdemir Bayraktar hayatı

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Fransız tarihçiden Türkiye çıkışı! Macron'u yaktı...
Siyaset

Fransız tarihçiden Türkiye çıkışı! Macron'u yaktı...

Dikkat çeken bir blog yazısı yayınlayan Fransız tarihçi Jean-Pierre Filiu, Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un Türkiye'ye karşı takıntısı nedeniy..
Gündem

"Bu zamana kadarki en büyüğü olacak" deyip duyurdu! ABD'den Türkiye'ye karşı skandal hamle

ABD, Yunanistan'ın Türk sınırına yakın Dedeağaç bölgesinde askeri sevkiyat hazırlığında. ABD'nin Atina Büyükelçisi Geoffrey Pyatt "Kasım ayı..
Kılıçdaroğlu'na kötü haber! Erdoğan harekete geçti
Gündem

Kılıçdaroğlu'na kötü haber! Erdoğan harekete geçti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatları CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'siyasi cinayetler' iddialarına ilişkin Ankara Cum..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay