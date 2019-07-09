0553 313 94 23

Bahçeli'den önemli vurgu! 'Sistem değişikliği gerekiyordu'

Partisinin grup toplantısında konuşan MHP Lideri Devlet Bahçeli, "15 Temmuz'da yaşananlar tarihimizin çağrısını tekrar hatırlatmıştır. Demek ki Türk vatanını işgal emelleri hala bitmemiştir. Demek ki küresel odakların mütecaviz akımları hala kesilmemiş, daha doğru bir ifadeyle kesilmeyecektir. Bu nedenle hükümet sisteminin değişmesi gerekiyordu." dedi.

09 Temmuz 2019 Salı 10:49
Bahçeli'den önemli vurgu! 'Sistem değişikliği gerekiyordu'

MHP Lideri Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında konuştu. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine ilişkin önemli açıklamalarda bulunan Bahçeli, "15 Temmuz'da yaşananlar tarihimizin çağrısını tekrar hatırlatmıştır. Demek ki Türk vatanını işgal emelleri hala bitmemiştir. Demek ki küresel odakların mütecaviz akımları hala kesilmemiş, daha doğru bir ifadeyle kesilmeyecektir. Bu nedenle hükümet sisteminin değişmesi gerekiyordu." dedi. 

Bahçeli'nin açıklamalarından satırbaşları;

"Türk milleti zorlu bir coğrafyayı, üzerinde hesap yapılan bereketli toprakları vatan yaptı. Bir vatana sahip olmanın ağır bedelleri vardı, bu bedeller de destanlaşan şehadetlerle ödendi.

Milli ruh asırları kavramış, cihanı kuşatmış, beşeriyeti kendisine hayran bırakmıştır. Türk milleti, üzerinde yaşadığı aziz vatana tutunarak geleceğin yol haritasını çizmiştir.

Hükmedilen değil hükmeden, istikamet verilen değil istikamet veren ülke olmanın hedefiyle mücadelemizi sürdürüyoruz. Tarih şuuru varsa gelecek vizyonu canlı bir resim gibi önümüzde duracaktır.

"Sistem değişikliği gerekiyordu"

Türk milletinin birinci hedefi bekasını korumak olmalıdır.

15 Temmuz'da yaşananlar tarihimizin çağrısını tekrar hatırlatmıştır. Demek ki Türk vatanını işgal emelleri hala bitmemiştir. Demek ki küresel odakların mütecaviz akımları hala kesilmemiş, daha doğru bir ifadeyle kesilmeyecektir. Bu nedenle hükümet sisteminin değişmesi gerekiyordu. Siyasetteki itiş-kakış son bulmalıydı. Kutuplaşma en aza çekilmeliydi. Cephe siyaseti değil, kaynaştırıcı bir anlayışın kök salması temin edilmeliydi.

Parlamenter sistemden kaynaklanıp siyaset hayatımızı doğrudan kuşatan krizlerin milli mutabakatla bitirilmesi, değilse bile azaltılması en acil gündemdi.

Tarihimize ve kültürümüze en uygun modele intikal sağlanmış, Türkiye Cumhuriyeti de 3. evresine eklemlenmiştir. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi milli misyon ve vizyonumuzla 2053 ve 2071 hedeflerimizi zemin hazırlayacaktır.

Biz karanlığı gördük, bunu dert ettik sonra da bir mum yakıp etrafı aydınlattık. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi geleceğin büyük ve güçlü Türkiye'sinin teminatıdır. Yeni sistemi alışma evresi de son derece uyumlu geçmiştir. Hükümet krizleri yoktur, koalisyon çatlakları yoktur. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi Türkiye'nin önünü açmıştır. Kararların alınmasını kolaylaştırmış, devlette çift başlılığı neşter vurmuştur. Yeni sistemle birlikte kalıcı siyasi istikrarın kilidi açılmıştır.

"O dönem bitti"

Sayın Kılıçdaroğlu cumhurbaşkanının tarafsız olması gerektiğini söylüyor. Sayın Kılıçdaroğlu, cumhuriyet tarihinde bize tek tarafsız cumhurbaşkanı göstersin. Devlet demek hukuk demektir. Hukukun üstünlüğü herkes için bağlayıcıdır. Bununla birlikte her devlet adamı hukuka uymakla mükelleftir.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemiyle sahnenin önünde tarafsız, arkasında siyasi ve ideolojik saiklerle hareket eden dönem bitti.

"Kılıçdaroğlu için çember daralıyor"

Sayın Kılıçdaroğlu'nun kıvranması amaçsız ve çarpık siyaset hastalığıdır. CHP Genel Başkanı şafak vakti başka karanlık basınca başka konuşmaktadır. Kılıçdaroğlu için bazen hüzünleniyorum. Gidişat hayra alamet değildir. Sayın Kılıçdaroğlu için çember daralıyor. İstanbul'un yeni belediye başkanı da boş zamanında makamına uğrarken, geri kalan zamanlarında üstüne vazife olmayan her işi yapmaktadır.

15 Temmuz milattı. Tanzimat dönemindeki hataları tekrarlayamazdık. Milli bekamıza pusu kuran alçaklarla mücadele etmekten korkmadık, kaçmadık. Aynı yoldan farklı sonuca ulaşılacağını düşünemeyiz. Kendi içimizde bir olmazsak, bölünüp parçalanmamız kesindir.

Merkez Bankası'ndaki değişim

Merkez Bankası Başkanı hükümet tarafından ataması yapılan bir bürokrattır. Görevini layıkıyla yapan kalır, yapamayan gider. Merkez Bankası Başkanı ayrıcalıklı değildir. CHP'nin ganimet avına çıkması art niyetlidir. CHP inkar etse de Türk ekonomisi saldırı altındadır."

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 09 Temmuz 2019 Salı 10:49
  1. İstanbul
  2. Devlet Bahçeli

YORUM YAZ

  • İşsiz İşsiz 23 dk önce
    Hıı, konuştu. Peki ne dedi? Hiç.

Günün Özeti

Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

PKK'nın alçak planı engellendi
  1. PKK'nın alçak planı engellendi
  2. FETÖ "ablası" ile eşine hapis cezası
  3. Başkan Şahin, Osmangazi’yi Anma..
  4. Sakarya’daki ev yangınında itfaiye eri..
  5. Engelsiz Yaşam Akademisi’nde Tersine..
  6. Yangın ve patlama sonrası inceleme..
  7. GRAFİKLİ- "İsyan Ahlakı'nı kuşanan..
  8. Zeytinburnu’nda Suriyeli cinayetine..
  9. Yörük Türkmen Derneği Başkanı Ezel’den..
  10. Beşiktaş'tan Bankalar Birliği açıklaması
  11. Eskişehir’de sağlık turizmi konusunda..
  12. Bingöl’de devasa hortum görüntülendi
  13. Akit sordu, vatandaş cevapladı! ‘15..
  14. Adana'da 11 günlük bebek yaşamını..
  15. Türk bilim insanı, "yüz tanıma..
  16. İran'dan Bitcoin'e büyük darbe! Alım..
  17. Öğrenciler, 15 Temmuz şehitlerini..
  18. Çocuğunuzla konuşun
  19. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuzey Makedonya..
  20. Tarihi kişilikler ölümü bu sözlerle..
  21. Güreşler bitti çayır bakıma alındı
  22. Kocaeli tarihine sahip çıkıyor
  23. "Uzay yelkenlisi" LightSail 2,..
  24. Büyük inşaat projelerinde Bayburt..
  25. Burdur’da sinema salonları sokaklara..
  26. İran'dan İngiltere'ye tehdit!..
  27. Katar : “Afganistan müzakereleri..
  28. Körfez’de bayrama yakışır etkinlik
  29. Fehmi Koru'dan Ali Babacan'ın..
  30. Macaristan-Ukrayna arasında gerilim..
Başkan Erdoğan kalabalığın arasına girerken Berat Albayrak…
Başkan Erdoğan kalabalığın arasına girerken Berat Albayrak…
Gövde gösterisi yapar gibi söküme geldiler! Melih Gökçek'in evine kamera baskını
Gövde gösterisi yapar gibi söküme geldiler! Melih Gökçek'in evine kamera baskını
Binali Yıldırım'ın yeni adresi belli oldu
Binali Yıldırım'ın yeni adresi belli oldu
CHP'de İmamoğlu isyanı! AK Parti'yi örnek gösterdiler
CHP'de İmamoğlu isyanı! AK Parti'yi örnek gösterdiler
Erdoğan'ın kararı Financal Times'ı kudurttu
Erdoğan'ın kararı Financal Times'ı kudurttu

Günün Karikatürü

9 Temmuz 2019
İstanbul Sözleşmesi'ne tepki yağıyor! "Bu ülke fiilen işgal edilemedi, zihnen ediliyor"
İstanbul Sözleşmesi'ne tepki yağıyor! "Bu ülke fiilen işgal edilemedi, zihnen ediliyor"
Ali Babacan AK Parti'den istifa etti
Ali Babacan AK Parti'den istifa etti