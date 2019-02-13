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Bahçeli'den "Kürdistan'da biz kazanacağız" sözüne sert tepki: İhanet ve işbirliği alenileşmiştir!

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, kişisel Twitter hesabından gündeme ilişkin paylaşımlarda bulundu. Bahçeli, HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli'nin "Kürdistan'da biz kazanacağız, Batı'da AK Parti ve MHP'ye kaybettireceğiz" şeklindeki sözüne çok sert tepki gösterdi.

13 Şubat 2019 Çarşamba 20:41
Bahçeli'den "Kürdistan'da biz kazanacağız" sözüne sert tepki: İhanet ve işbirliği alenileşmiştir!

Bahçeli'nin mesajları şu şekilde:

31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerine yaklaştıkça sis perdesi dağılıyor, taraflar netleşiyor, gizli kapaklı ilişki ağları deşifre oluyor. Saklanan niyetler bir bir açığa ve ortaya çıkıyor. Türk milleti kimin zillet kimin ziynet, kimlerin curcuna kimlerin cumhur olduğunu görüyor.

"PKK-FETÖ bu ittifaın tam ağırlık merkezindedir"

CHP-HDP-İP-ÖDP ittifakı bütün hatlarıyla, bütün muhtevasıyla karşımızdadır. PKK-FETÖ bu ittifakın tam ağırlık merkezindedir. Türk milleti bir yanda Zillet İttifakı’nı görüyor, diğer yanda Cumhur İttifakı’nı izliyor, biliyor, gönülden destekliyor.

HDP eş genel başkanından skandal sözler

Beka muhalifleriyle beka sevdalıları billurlaşmış haldedir. HDP Eş Genel Başkanı’nın “Kürdistan’da biz kazanacağız, Batı’da AK Parti ve MHP’ye kaybettireceğiz” çürük sözü skandal bir beyan olmasının yanısıra ihanet ve işbirlikçiliğin alenileşmesinden başka bir şey değildir.

Türkiye’de Kürdistan diye bir yer yoktur. Tarihin hiçbir döneminde de olmamıştır. Hem kazanıp hem kaybettirmek ancak ve ancak akıl tutulması yaşayan, mensubiyet bunalımına kapılan, zilleti baş tacı yapan müflis ve melanet çevrelerin işidir.

"HDP, Türkiye'nin yıkımına asal ve asıl fail olarak girmiştir"

HDP, beklendiği ve bilindiği üzere, Türkiye’nin yıkımına asal ve asıl fail olarak girmiştir.

31 Mart’ta kazanan ve kaybedenleri tayin edecek tek mercii büyük Türk milletidir. HDP, PKK’yla ortaklığının, hedef birlikteliğinin bedelini diğer zillet ortaklarıyla beraber ağır bir şekilde ve demokratik olarak ödeyecektir.

Cumhur İttifakı hem kazanacak hem de Türkiye’ye kazandıracaktır.

Helikopter kazası

İstanbul Çekmeköy Kirazlıdere Mahallesi’nde bulunan Parkverde Sitesi yakınlarında bir askeri helikopterin düşmesi sonucunda şehit olan 4 kahramanımıza, yine İstanbul Kartal’da 8 katlı bir binanın çökmesiyle hayatlarını kaybeden 21 vatandaşımıza Allah’tan rahmet diliyorum.

Halen tedavisi süren vatandaşlarıma acil şifalar temenni ediyorum. Rabbimden milletimizi her türlü kazadan ve beladan muhafaza etmesini yürekten niyaz ediyorum.

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Haber Tarihi: 13 Şubat 2019 Çarşamba 20:41
  1. İstanbul
  2. MHP
  3. chp
  4. ÖDP
  5. devlet bahçeli
  6. ittifak
  7. ip
  8. kürdistan
  9. Eş Genel Başkanı
  10. HDP
  11. iyi parti
  12. SİYASET Haberleri
  13. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli

YORUM YAZ

  • BILAL KILIC BILAL KILIC 1 sa önce
    IYIKI VARSIN HEMSERIM ATATÜRK GIBI BIR ADAMSIN ALLAH RAZI OLSUN SENDEN INSALLAH SECIMLERDE BASARILAR ILE CIKAR MHP SI ONLAR BOYNUNUN CUKURUNU GORUR VATAN HAINLERI DUNYANIN HIC BIR ULKESINDE BU KADAR ALCAKCA BIR POLITIKA IZLEYEN CAKALLARI GIRDUM BU OLKEDE HER DEVLET KULLANIYOR IYI KULLANDIRSINLAR BASARILAR ALLAHA EMANET OLUN
  • Yozgatlı Yozgatlı 1 sa önce
    Türkiye tek yürek Doğusu batısı her yerde bölücüler kaybedecek
  • MuratMurat1 sa önce
    Degnek bile olmaz bunlardan
  • Hilâl Hilâl 2 sa önce
    Adıngibi değerli Devletbabaadamsınadamdevletbaba ülkeninbekasıiçin elini taşın altına koyan liderdiryolunuzaçık olsunAllah birliğimiziberaberliğimizidaim etsininşaAllahzillet ittifakısonunuz helakolsunDevletbababozkurtlarınsenin yolundamücadeleyedevamedeceğizgerçekyerlivemilliDevlet Bahçeli
  • Ahmet Öztürk Ahmet Öztürk 2 sa önce
    Adam kürdistan diyor, sadece bahçeli çıkıp sert tepki gösteriyor, HDP li şerefsize hiç bir basın çıkıpta bahçeli gibi tepki vermiyor, ne oldu bizim basına neden bu kabulleniş bu ülkede kürdistanmı var hdp li şerefsiz meydan okuyor savcılarda kös kös oturuyor YAZIKLAR olsun
  • AydınAydın2 sa önce
    ..tirsin gitsin alçak.
  • gg2 sa önce
    bu nu kaile alan varsa idiottur.

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