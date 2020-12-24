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Siyaset Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'na tokat gibi cevap: İradesi şanzıman dağıtmıştır
Siyaset

Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'na tokat gibi cevap: İradesi şanzıman dağıtmıştır

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Uyuşturucu ve organ ticareti yapanlardan vergi alınsın" şeklindeki sözleri hakkında konuşan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Kılıçdaroğlu'nun iradesi şanzıman dağıtmıştır" dedi.

Yeniakit Publisher
2020-12-24 16:25:00 -
Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'na tokat gibi cevap: İradesi şanzıman dağıtmıştır

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, MHP İl Başkanları Toplantısında konuştu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Uyuşturucu ve organ ticareti yapanlardan vergi alınsın" şeklindeki akılalmaz sözleri hakkında konuşan Bahçeli, "Kılıçdaroğlu'nun iradesi şanzıman dağıtmıştır. Asıl maksadı mıdır, gaf mıdır bilemem. Kılıçdaroğlu'nun geçen grup toplantısındaki sözleri feci bir çakılmadır. Diyor ki, uyuşturucu, insan ticareti yapanlardan vergi alacaksın. Kılıçdaroğlu su kaynatmıştır. Kimin aklından ne geçiyorsa diline vuran odur." diye konuştu.

Siyaseti insan kazanma sanatı olarak gördüklerini belirten Bahçeli şöyle devam etti:

"Gıybet ve dedikodu ile bir dava savunulamaz. Bir dava adamı, bir iman eri, bir inanç neferi bilir ve itimat eder ki, her akşamın bir sabahı, her zorluğun bir kolaylığı vardır. Bizim için siyaset millete hizmet, gayesinin aşkla taşlanmış bir ülkücü harekettir.

Gönüllere girmeden tarihi görevimizi icra edemeyiz. Dar kadroculukla bir yere varılamaz. Gıybet ile bir dava savunulamaz. Aklınızdan çıkarmayın ki birbirine kefil olamayanların bir davası olamayacaktır. Bir dava adamı bilir ve itimat eder ki her akşamın bir sabahı olacaktır. Mahcup olmadık, mağlup olmadık. Bizim için siyaset üzerine bahislerin oynandığı bir hipodrom değildir. Siyaset koltuk, makam aracı değildir. Siyaset koltuk, makam aracı değildir. Ülkücü hareket milletin gür sesidir.

Biz ne söylediğimizi bildiğimiz kadar ne istediğimizi de biliriz. Kendi tutarsızlıklarını gözardı edenler, kendi söylediklerine bile inanmayanlar Türk siyasetine bir şey kazandırmayan devşirmelerdir. MHP tuzaklara kapılmadan, iftiralara bakmadan demokrasi mücadelesini yurdumuzun dört bir köşesinde sürdürmektedir. Doğal ve normal olarak bizimle uğraşacaklar, nifak tohumlarını aramıza saçmak için gece gündüz nöbete girecekler."

"Şanzımanı dağıtmışsın Kılıçdaroğlu"

"CHP siyaseti kriz siyasetidir" diyen Bahçeli, "Kılıçdaroğlu'nun iradesi şanzıman dağıtmıştır. Asıl maksadı mıdır, gaf mıdır bilemem. Kılıçdaroğlu'nun geçen grup toplantısındaki sözleri feci bir çakılmadır. Diyor ki, uyuşturucu, insan ticareti yapanlardan vergi alacaksın. Kılıçdaroğlu su kaynatmıştır. Kimin aklından ne geçiyorsa diline vuran odur. Biz mücadele edilsin diyoruz, o karaparacılardan vergi alalım diyor. Biz organ mafyasının kafasına balyoz gibi inilsin diyoruz, o vergi diye tutturuyor. Bizim CHP'den farkımız budur." diye konuştu.

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