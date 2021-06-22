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Siyaset Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'na tepki: Bu ayıplı bir siyasettir
Siyaset

Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'na tepki: Bu ayıplı bir siyasettir

MHP Lideri Devlet Bahçeli CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na tepki göstererek "Kılıçdaroğlu hazine bulmadı, darphane kurmadı. Ortaya çıkan faturayı cebinden ödemedi. İhtiyaç sahibi vatandaşımıza ne verildiyse helal hoş olsun. Milletimizden toplanan vergilerle muhtaçlara ulaşıldı, yardım bekleyenlerin elinden tutuldu. Her belediye başkanı görevinin gereğini yapmış, Kılıçdaroğlu da böbürlenmiştir. İşte bu ayıplı bir siyasettir." dedi.

Yeniakit Publisher
2021-06-22 10:39:00 - 2021-06-22 11:23:37

Bahçeli'nin açıklamalarından satırbaşları;

Cumhuriyet Halk Partisi'nin 18-20 Haziran'da düzenlenen çalıştayında konuşan Kılıçdaroğlu yine baltayı taşa vurmuştur. Nüfusun yüzde 54'ünün CHP'li belediyeler tarafından yönetildiğini vurgulamak potansiyel ayrımcılığın diğer bir şeklidir. Kılıçdaroğlu'nun ağzındaki bakla zehirlidir.

Kılıçdaroğlu hazine bulmadı, darphane kurmadı. Ortaya çıkan faturayı cebinden ödemedi. İhtiyaç sahibi vatandaşımıza ne verildiyse helal hoş olsun. Milletimizden toplanan vergilerle muhtaçlara ulaşıldı, yardım bekleyenlerin elinden tutuldu. Her belediye başkanı görevinin gereğini yapmış, Kılıçdaroğlu da böbürlenmiştir. İşte bu ayıplı bir siyasettir.

"Kılıçdaroğlu elini vicdanına koyup söylesin"

AYM'nin kararı bize göre hayırlı bir gelişme. Eğer hukuk varsa, adalet hakimse, terörün siyaset ayağı hiçbir ad altında açılmamak üzere kapatılmalıdır. HDP, Türk demokrasisine biçilmiş kefendir.

Kılıçdaroğlu elini vicdanına koyup söylesin. Kimin yanındadır? Bölücülüğü mü destekliyor, yoksa Türkiye'nin yanında mı yer alıyor?

Ayrıntılar geliyor...

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