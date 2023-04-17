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Gündem Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'na sert tepki: Pardon demek işe yaramaz
Gündem

Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'na sert tepki: Pardon demek işe yaramaz

Yeniakit Publisher
2023-04-17 21:31:00 -
Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'na sert tepki: Pardon demek işe yaramaz

MHP Lideri Devlet Bahçeli, İstanbul'da iftar programında seccadeye ayakkabı ile basan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na sert tepki gösterdi.

MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin açıklamarı şu şekilde:

Seccadeye ayakkabıyla basılmaz. Basılamaz. Seccadeye ayakla basana hoş görüyle bakılmaz. Buna rağmen ayakkabısıyla seccadeyi kirletenlerin zoru görünce, görmedim, üzgünüm, pardon, demeleri bir işe yaramaz.

Siyasi bir cehilin milli haklarımıza manevi hassasiyetlerimize sahip çıkması absürd bir beklentidir.

Temiz parayı uyuşturucu tacirlerinden alacağını söyleyen birinin ciddiye alınır tarafı yok.
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