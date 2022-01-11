Bahçeli'den Kılıçaroğlu'na zor sorular

MHP Lideri Devlet Bahçeli Partisinin grup toplantısında konuştu.

Bahçeli'nin açıklamalarından satırbaşları;

Şehit babalarına veda ve minnet borcunu ödemeliyiz. Biz terör örgütüne eleman devşiren HDP'yi Türk siyasetinde görmeye bir saniye dayanamıyoruz. Terör kampalarında eğitim alacaklar, sonra karşımıza geçip insan hakları dersi verecekler. Bunlar ne utanmazlıktır, ne pervasızlıktır.

PKK'lı ile karanlık ilişkilere giren HDP'li vekilin dokunulmazlığı derhal kaldırılmalıdır.

İP'in genel başkanı , Şanlıurfa'da patlama sonucu şehit verdiğimiz kahraman mehmetçiklerimize rahmet diliyorum dedi. Burada patlayan nedir belli değil. Patlatan kimdir belli değil. PKK'ya YPG'ye tek bir açıklama yoktur. PKK bomba patlattı derseniz adam olursunuz.

Kılıçdaroğlu bunlara çık cevap ver

Tezkereye CHP hayır dedi mi, HDP hayır dedi mi? İP Meclis'te 2-3 kişiyle kerhen bu oyalmaya evet dedi mi? Kılıçdaroğlu mu terörle mücadeleyi destekliyor? Bu şahıs milleti kör zannediyor.

İmamoğlu hesabını veremeyeceği işlerinden dolayı korkuya kapılıyor. PKK'lı DİAYDER'in iştirakiyle İBB'ye işe girenlerin sorumlusu Kılıçdaroğlu'dur. Buradan soruyorum, Cumhuriyet Savcılığı'nuın oluşturdğu iddianamede Kılıçdaroğlu'nun adı geçiyor mu? DİAYDER üyeleri ile katıldın mı katılmadın mı? Bunlara çık cevap ver. Kılıçdaroğlu Kandil'in tedarikçisidir. saklanma Kılıçdaroğlu, adamsan çık karşımıza mertçe söyle. Tavsiyem iyi bir hafızaya sahip olman. böylece söylediğin yalanları unutmazsın.

"Karşımıza kim çıkarsa çıksın"

Karşımıza kim çıkarsa çıksın, Cumhur ittifakı olarak hepsine yeteriz. Terör bitecektir, bölücülük batağı kurutulacaktır. 22 Mart 2016 tarihinde grup toplantısında açıkladığım, terörle mücadele önerilerimi tekrar paylaşmaktan mutluluk duyacağım.

Önce olanı olmuşu ve olacağı bütüncül yaklaşımla terörle mücadele vizyonu geliştirilmelidir.

İkinci aşamada yapılacakların tamamın kavrandığı, terörle mücadele konsepti oluşturulmalıdır.

Üçüncü aşamada vizyondan beslenen konstepten çıkarılan terörle mücadele stratejisi ortaya konulmalıdır.

Dördüncü aşamada rsmi ve gayri resmi tüm kurullarla terörle mücadele stratejisi oluşturulmaldır.

Beşinci aşamadai terörle mücadele kitle kazanımı yapılmalıdır.

Terörle mücadele silahtan mayına, pusudan intihar eylemine kadar çok farklı değişiklikler gösterilmektedir. Bunlara ön alarak bir icra programı oluşturulmaldır.

Tutarlı dengeli istikrarlı terörle mücadele tanıtımı ortaya konulmaldır. Ekonomik sorunların tamamen gündemden çıkacağı. Adaletin önemli kılınacağı bir Türkiye gerçeğidir. Cumhur İttifakı ve MHP bunu ortaya koyacaktır.

İstiklal'inden yoksun bir milletin uşaklıktan başka bir şey olmayacağı ortadadır. Türk milleti bağımsızlık onuruna düşkün bir millettir. Bu meşale sönmedikçe istikbal irfanını sürdürecektir. Türkiye Cumhuriyeti bu meşale ile aydınlanmaktadır.

Kazakistan'daki olaylar

Kazakistan'da ırtaya çıkan olaylar basite alınamaz. Bize göre mağdur kitlelerin hak arayışı değildir.

Kemal Derviş'in yetiştirmeleri CHP'de köşe başlarını tutmuşlardır. Dün isim Bülent Ecevit'ti bugün hedef Recep Tayyip Erdoğandır. İsimler değişse de oyun aynı oyundur. Egemenliğin sahibi millettir. Demokrasi düşmanlarının sayın Cumhurbaşkanını göndermeye gücü asla yetmeyecek. Hükümeti ile devleti hedef alan sokak olaylarına canımızla kanımızla direnmeyi çok iyi biliriz.