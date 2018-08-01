Bahçeli'den kalleş saldırıya çok sert tepki

MHP lideri Devlet Bahçeli'nin attığı tweetler şu şekilde:

İnsanım diyen herkesin vicdanını tir tir titreten acı verici ve vahim bir olay dün Hakkari Yüksekova’da vuku bulmuştur. Döktüğü kanlardan beslenen, aldığı canlardan geçinen bölücü terör örgütü PKK, yeni bir vahşet ve katliamın fail ve tarafı olmuştur.

Kahraman Astsubay Çavuşumuz Serkan Karakaya’nın ziyaretinden dönen 26 yaşındaki muhterem eşi Nurcan Karakaya ile 11 aylık cennet kokulu bebeği Bedirhan Mustafa Karakaya’yı taşıyan otomobilin geçişi esnasında yola tuzaklanan patlayıcı infilak etmiştir.

Ne hazin ve hüsran verici bir akıbettir ki, hem Nurcan Karakaya hem de kundaktaki bebeği hainlerin saldırısında hayatlarını kaybetmişlerdir. Bu bir katliamdır. Bu bir insanlık suçudur. Karşımızdaki tablo sözün bitişine alenen delalet, bahanelerin tükenişine açıkça işarettir.

Ey caniler, ey insanlığın utanç vesikaları, ey esfel-i safilinler, ne istediniz bir anadan? Nasıl kıydınız bir sabiye? PKK bebek katilidir,anaların can düşmanıdır. PKK FETÖ’yle birlikte Haçlı emellerinin kiralık tetikçisi, Türk milletine kin duyan mihrakların karanlık bekçisidir.

Hem eşini hem de yavrusunu şehit veren Astsubay Çavuş Serkan Karakaya evladımızın şu sözleri ise vicdanlara yıldırım gibi düşmüştür: “İki canımız vardı, ikisini de vatan için feda ettik. Allah milletimize, devletimize, askerimize, polisimize zeval vermesin. Vatan sağolsun.”

Kahramanımızın bu ibret verici sözleri metanetin, imanın, sabrın, samimiyetin, fedakârlığın, cesaretin, dirayetin, kısacası adam gibi adamlığın izharı, ilanı ve arşa ulaşan ifadesidir. Üzüntümüz ne kadar büyük olsa da, Astsubay Çavuşumuzla övünüyor, şahsını kucaklıyorum.

Terörün siyasi yedeklerine omuz veren şuursuz ve suç ortakları ne durumdasınız? Başınızı yastığa koyduğunuzda huzurla uyuyabilecek misiniz? Yine sahte demokrasi, özgürlük ve insan hakları ezberleriyle vakit geçirmeye yüzsüzce devam edecek misiniz?

Pek çok bebeğimiz terör örgütünün kanlı saldırılarına kurban gitti. Pek çok masum ve savunmasız insanımız ya bir kör kurşunla ya da bir bombayla hayatından oldu. Ancak şehadet şerbetinden kana kana içtikçe mücadelemiz daha da güçlendi, inanç ve irademiz daha da güç kazandı.

Hainlere taviz yok.Bebek katillerine hoşgörü yok. Dayanacağız,katlanacağız,sabredeceğiz, üzerlerine üzerlerine gideceğiz,sımsıkı kenetleneceğiz, şerefsizleri fitne ve ihanetlerinde boğacağız. Herkes eşittir Türkiye diyeceğiz, millet birdir, o da Türk milletidir diye haykıracağız.

Şehit annemize, şehit bebeğimize Allah’tan rahmet diliyorum. Kahraman Astsubay Çavuşumuza Allah sabırlar versin diyor, başsağlığı dileklerimi iletiyorum. Acı hepimizin, şehitler milletimizin. Vatan sağolsun, millet sağolsun, devlet sağolsun, al bayrak her daim var olsun.

Şehitler ölmez, vatan bölünmez, bayrak inmez, ezan susmaz…