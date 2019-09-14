Bahçeli'den İmamoğlu'na 'kırık sandalye' göndermesi
Bayburt'ta açıklamalarda bulunan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Yenikapı'da israf adı altında otomobil sergisi açan İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu'na 'kırık sandalye' göndermesinde bulundu.14 Eylül 2019 Cumartesi 12:19
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Bayburt’da açıklamalarda bulundu. Burada yaptığı konuşmada, Yenikapı'da israf adı altında otomobil sergisi açan İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu'na 'kırık sandalye' göndermesinde bulunan Bahçeli, “Yenikapı’ya otomobil sergisi açacak kadar çıldıran kırık sandalyeliler nereye varmak istemektedir? Türk milletine kafa tutmanın akıbeti kafanın kopmasıdır, terör örgütünü bekleyen son da budur. CHP yönetimi de terör örgütüyle ortaklığından bir an önce vazgeçmelidir.” dedi.
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