Bahçeli'den İmamoğlu'na çok sert sözler!

Bahçeli'nin açıklamalarından satırbaşları;

Beklentimiz Rusya ile Ukrayna arasında aklıselimin galip gelmesi, barış ve sükunetin iki ülkenin politikasına da hakim olmasıdır. Diplomatik temaslar henüz kalıcı bir sonuç getirmemiştir.

Kiev'in geleceği, bölgesel ve küresel güç merkezlerinin insafına terk edilmemelidir.

ABD'nin Avrupa'yı bir çatışmaya ikna edemediği anlaşılmaktadır. ABD yönetimi Kafkaslardaki gerilimi tırmandıran bir strateji izliyor.

Rusya ile Ukrayna arasındaki ilişkilerin normalleşmesi, barış ve uzlaşmanın tesis edilebilmesi ancak bu ülkeler ile dostane ilişkileri bulunan üçüncü bir ülke tarafından sağlanabilecektir. Bu ülke şüphesiz Türkiye'dir.

İstanbul'da kar yağışı

İstanbul'a perşembenin geleceği çarşambadan belliydi. Birşelik Krallık'ın büyükelçisi ile görüşeceğini 25 gündür aklında tutan CHP'nin belediye başlanı Meteoroloji'nin uyarıları unutamamıştır. Balığa tuz dökmeyi akıl etmiş ama yolları tuzlamayacak yönetim becerisine sahip olamamıştır. İstanbullu vatandaşlarımızı çetin kış şartlarına mahkum etmiştir. İstanbul İstanbul olalı böyle zulüm görmemiştir. Bir büyükelçiyi 16 milyon İstanbulludan daha çok önemsemiştir. Normal şartlarda İstanbul belediye başkanın pek tabi herkesle görüşmesi normaldir. Normal olmayan bir ortamda lüks bir mekanda görüşülmesidir.

Murat Ongun'un Cenevre tatili

Belediye başkanı balıkçıda yerken, sözcüsü de İsviçre'de karla mücadele etmiştir. Sanıyorum Alp'lerde epey zorluğa katlanmıştır. Ne de olsa yoğun kar yağışı altında kayak yapmak oldukça hırpalamıştır.

İmamoğlu'nun görüşmesi

Bir büyükelçiyi 16 milyondan daha fazla önemseyen birine bu şehir nasıl emanet edilecektir? Ayrıca bu görüşmeden Dışişleri Bakanlığı bilgilendirildi mi?”

Sel olunca denize kaçan, deprem olunca kayak yapan, kar yağınca balık masasında keyif yapan sorumsuz ve duyarsız bir 'kağıt kaplana' İstanbul ve İstanbullu kardeşlerim asla müstehak değildir. İBB Başkanı İmamoğlu görevinden affını istemeli, İstanbul'un önünü derhal açmalıdır.

Abdülhamit Gül istifası

Abdulhamit Gül’ün bakanlıktan af istemesini MOBESE kayıtlarının ortaya çıkmasına bağlayan CHP zihniyetinin itibar suikastleri asla tutmayacaktır.

Sezen Aksu'nun sözleri

Sıradan bir söz olarak değerlendirilemez.

Kürsüdeki çocuk polemiği

Yavrumuzu bu noktaya getiren nedir? Henüz 10 yaşında olan bu çocuğumuz Cumhurbaşkanı’na 'amca' derken Kılıçdaroğlu’na 'hain' diye seslenmiştir. Bir televizyon kanalında sayın Cumhurbaşkanı'na en ağır hakaretleri sıralayan sözde bir gazeteciye sessiz kalanların, Trabzon'da bir çocuğun heyecanla söylediği sözlere ateş püskürmeleri, iki yüzlülüğün deşifresidir.

Cumhurbaşkanına hakaret

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı’na hakaret etmek, büyükbaş hayvan benzetmesi yapmak ifade ve düşünce hürriyeti sayılamaz. Bu tip kötü söz terbiyesizliktir, edepsizliktir nitekim suçtur.

Katile katil, teröriste terörist diyemeyen her kim varsa demokrasi ile arasına gece ve gündüz gibi mesafe koymuştur.

Terörle mücadele sürecinde demokrasinin askıya alındığını söylemek terörist üslubudur.

"Zilletin Türkiye'ye katacağı hiçbir şey yok"

Güçlendirilmiş parlamenter sistem hazırlığı yapıyorlar ama masada nasıl oturacaklarına karar veremiyorlar. Zilletin Türkiye'ye katacağı hiçbir şey yoktur.

Bizim için Edirne neyse Hakkari odur. İçinden bayrak ve vatan sevgisi geçen herkes kardeşimizdir. Partimiz Türkiye Cumhuriyeti içerisinde yaşayan herkesi Türk milleti içerisinde görmektedir.