Bahçeli'den HDP çıkışı: Anayasa Mahkemesi neyi bekliyor?

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında konuşuyor. Bahçeli'nin açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Masalarda değil, meydanlardayız. MHP'ye yargısız infaza heves edenlere demokrasinin ve sandığın kaç bucak olduğunu göstermenin azmindeyiz.

Milliyetçi Hareket Partisi algı oyunlarını boza boza, anket şirketlerini bozguna uğrata uğrata geliyor. Hiçbir engele takılmadan, karanlık senaryoya aldırmadan inanmış adımlarla hak ettiğimiz başarıya ulaşmak için gece demiyoruz, gündüz demiyoruz, en ufak yılgınlık göstermiyoruz.

Hiç kuşkum yok, hep birlikte başaracağız. Geleceğin süper gücü Türkiye'dir. Cumhur İttifakı ise Türk milletinin gelecek umudu, birlik ve beraberlik şuurudur. 2023 yılında adayımız belli, kararımız nettir. Cumhurla cumhuriyet tam olarak kenetlenmiştir.

Allah'ın ilk emri oku, ilk yarattığı da kalemdir. Aklı kalemden, kalemi ahlaktan, ahlakı ilimden, ilmi imandan ayrı görmek imkansızdır.

Müslüman aynı delikten iki defa sokulmaz. Sokmaya çalışanların da kafası koparılacaktır.

İhanet bir hak değildir. Kötülük bir hak değildir. Suç işlemek bir hak değildir. İnsan öldürmek bir hak değildir. Biz, kişi hak ve hürriyetine yine kişisel mahiyette düşünce serbestliğine, bir başkasının güvenlik sınırlarını ihlal etmediği sürece bağlıyız, saygılıyız ve sadığız. Fakat bu haklar kişisel olmaktan çıkıp kolektif özelliğe büründüğü andan itibaren itirazımız karşı çıkarılmazdır. Küfür bir hak değil, ahlak sorunudur. Terör hak değil, ağır bir insanlık suçudur. Temel hak ve hürriyetler ekseninde mangalda kül bırakmayan çevrelerin varmakla uğraştığı yer neresidir? Sözde büyük Kürdistan'ın kurulması bu çürümüşlere göre bir hak mıdır? ABD'nin 10 Kasım 2022 tarihinde Litvanya'da Dünya Özgürlükler Kongresini toplayıp hedef ülkelerin muhaliflerini aynı potada buluşması; mesela Enes Kanter isimli tescilli teröristin oraya çıkması bir hak mıdır yoksa düşmanca bir kampanya mıdır? İstiklal Caddesi'nde bombayla bebek arabası devirmek bir hakkın konusu mudur? Yoksa şerefsizliğin mi göstergesidir?

Türk milleti hakkını yedirmeyecektir. Eğer hakkımızdan vazgeçersek önce şerefimizden sonra vatanımızdan mahrum olacağımız bir tarih gerçeği olarak karşımızda durmaktadır.

Anayasa Makemesi hala neyi bekliyor?

Tek bir teröristin yaşamasına dahi göz yumamayız. 19 Kasım 2022 geçesi icra edilen Pençe Kılıç Harekatı, Türkiye'nin hukuki ve meşru hakkıdır. Bu harekata karşı gelen, durdurulmasıyla ilgili dünyaya çağrı yapan HDP, TBMM'ye sızmıştır. Böylesi parti görünümlü bir örgütün siyaset hayatımızda bulunması haksızlıktır. Anayasa Mahkemesinin hala neyi beklediğini sormayalım mı? HDP, zaman ayarlı bombadır. Bu bomba ya bombacıların elinde patlayacak ya da patlayacaktır. 2023 yılında bölücü siyasete artık son verilmelidir. İlle de siyaset yapalım diyorlarsa toplansınlar büyük kongrelerini yapsınlar, tek yumurta ikizleri CHP'ye -nasıl olsa siyasetleri aynıdır. CHP'yi HDP'den, HDP'yi de CHP'den ayrı göremeyiz.

"CHP VE İYİ PARTİ'nin HDP'den farkı yok

Bunlar terör örgütlerine bir nevi cephane taşıyan köksüzlerdir. Sorarım size: Bu iki partinin HDP'den ne farkı var. Bir CHP'li çıkıp teröristin PKK üyeliği muamma diyebiliyor. Bir İP'li çıkıp ne delil var diye sorabiliyor. Bir başka ucube, İstiklal Caddesi saldırısını hükümetin düzenlemiş olabileceğini iddia edebiliyor. PKK'lı teröristler yakalanmış ve her şeyi itiraf etmişken zillet ittifakının teröristlere avukatlık yapması utanç verici bir alçalmadır.

Muazzam işler yapan İçişleri Bakanımıza saldırmaları milli onur yokluğunun apaçık işaretidir. İçişleri Bakanımıza alçak diyen, surda gedik açmak için çırpınan, PKK/YPG adına saldıran terörist sevicilerin topu aşağıların aşağısıdır, alçaktır.

Buradan teröristlere ve destekçilerine açık açık sesleniyorum: Bir gün hepinizi müstahak olduğunuz sonuçlarla yüzleştireceğiz. Taviz yoktur, teslimiyet yoktur, geri dönmek yoktur. Hakkımızı, hukukumuzu çiğnetmek asla söz konusu olmayacaktır.

Pençe Kılıç Harekatı teröristlerin kafalarına demir yumruk gibi inmiştir. Teröristlerin mağaraları, sığınakları, inleri imha edilmiştir.

Erdoğan-Sisi görüşmesi

Sayın Cumhurbaşkanımızın Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ile Katar'da kurduğu temas doğru bir temastır. Bununla da kalınmamalı, Esad ile görüşme sağlanmalı, terör örgütüne karşı ortak bir tavır alınmalıdır.