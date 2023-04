Bahçeli'den halka çarpıcı çağrı: Harekete geçirmelisiniz

Gaziantep'in Nurdağı ilçesi Beleren kırsal mahallesinde gerçekleşen "Gaziantep Nurdağı Belpınar ve Mesthüyük Köyleri, Kahramanmaraş Türkoğlu Özbek Köyü Köy Evleri" açılış ve anahtar teslim törenine MHP Lideri Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte katıldı. Bahçeli konuşmasında, “6 Şubat gününden bugüne 76 gün geçti. 2 ay 16 gün demektir. Böyle bir süre içerisinde büyük bir felaketin acılarını yaşayarak, bugünlere eriştik. 50 bine aşkın şehidimiz, yüz bine aşkın yaralımız oldu. Bütün şehitlerimize Cenab-ı Hak’tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum” dedi.

“14 Mayıs’ta Recep Tayyip Erdoğan açık ara farkla cumhurbaşkanı olmalıdır”

“6’lı masanın ilk toplantısını 12 Şubat 2022 son toplantısını 6 Mart 2023 yani 12 ay 21 gün sonra başka deyişle 387 gün sonra 13 toplantı yaparak, güç bela bir cumhurbaşkanı adayı belirleyebildi” ifadelerini kullanan Bahçeli, “Bu kadar süre içerisinde altılı masa, altında yedincisi, onun ötesinde PKK’sı, Kandil’i, Avrupa kıtası, emperyalist güçler bütün desteği ile Türkiye’de bir sistemin değişikliğini arzulayarak, televizyonları acımasızca kullandılar. Yalan, iftira ile her şeyi istismara yöneldiler. Ardından da Türkiye’nin yönetimine talip olmaya çalıştılar. 13 defa toplanacaksın, 387 gün masada istediğini yiyeceksin, saatlerce o masada toplantılar yapacaksın, kamuoyuna çıkıp yalan yanlış bilgilerle algılama yöntemini kullanacaksın. Ancak 6 Mart’ta cumhurbaşkanı adayını belirleyeceksin. Hesap şudur. 13 defa toplanıyorsun 387 gündür aday belirleyemiyorsun. Şunu hepinizin bilmesini istiyorum. Değerli Gaziantepliler, 6 Şubat’tan 22 Nisan’a, 76 gün içerisinde 2 ay 16 gün sonra, asrın felaketinin şehitlerimiz toprağına verildi. Yaralılarımız hastanelere gönderildi. Enkazlar kaldırıldı, beslenme ve barınma ihtiyacı sağlandı. Bir yandan çadırlar, öbür yandan konteynerler, öbür yandan her türlü güvenlik temin edilerek, Türkiye’nin ayağa kalkması, milletin umutla geleceğe bakması için her türlü fedakarlık ortaya koydu. Bu Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin 24 Haziran Seçimlerinden sonra hayata geçirildiği 9 Temmuz’da cumhurbaşkanımız, ülke yönetiminin lideri konumuna gelmesi, çalışkan dirayetli bir kadro ile önce yangınlar, sel felaketler, sonra depremler, 6 Şubattın itibaren çok büyük bir deprem felaketini omuzlayıp, buraya gelmiştir. Tüm Gazianteplilerin hangi partiden olursanız olun bugüne kadar nereyi düşünürseniz düşünün ama gerçekleri görmemezlikten gelemezsiniz. Sizi böyle bir asrın felaketinde tekrar ayağa kaldıran, morali yükselten, beslenme barınma ihtiyacını karşılayan, gelecek Türkiye’sinin güler yüzlü olmasına bugünden temeller atan bir Cumhur İttifakını yarıda bırakamazsınız. Rüzgar estirdiği rüzgarı durduramazsınız. 2 ay 16 günde bu büyük fedakârlığı ortaya koyan Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin lideri Recep Tayyip Erdoğan’ın görevinin devamı birinci asli göreviniz olmalıdır. Yani 14 Mayıs’ta Recep Tayyip Erdoğan açık ara farkla cumhurbaşkanı olmalıdır” dedi.

“14 Mayıs çift başlı bir Selçuklu kartalına benzer”

“Bu farkla beraber, mecliste her türlü reformu sürdürebilecek bir sayısal çoğunluğu da beraberinde getirmelidir. 14 Mayıs çift başlı bir Selçuklu kartalına benzer, biri cumhurbaşkanı, birisi TBMM” diyen Bahçeli, “O sebepten dolayı 387 günden beri aday belirleyemeyen aday belirlendikten sonra da yalan yanlış seyahatlerle milleti aldatan bu ülkeye vereceği bir şey olmayana, 2 ay 16 günde nelerin yapıldığını nasıl gördüğünüzü her gelene anlatın. Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin ikinci dönemini mutlak suretiyle hayata geçiren Anadolu Gemisi, FİLYOS Gaz Üretimi, Togg arabası, köprüler, yollar ve bundan sonra da daha büyük bir yürüyüşü başlatmak için çift başlı kartalı harekete geçirmelisiniz. Ya cumhurbaşkanı ya meclis. ikisi beraber bu Anadolu’daki devleti kurandır. Bu zaferi hep beraber tatmalıyız. Şimdi bakıyorsunuz burada 14 ev sözü verilmiş. 2 ay içerisinde çadır, konteynır ve her türlü ihtiyaç karşılanıyor. Öbür taraftan da kalkınmayı köyden başlatarak, köy evlerini veriyor. Bunda da bir ad vermeniz lazım, bu 14 ev 14 Mayıs’taki zaferle ilişkilendirildiği için bugünkü evlere zafer evleri demelisiniz." dedi.